В Беларуси отзывают детское питание Nestle
- 8.01.2026, 20:59
Из-за возможного наличия токсина.
В Беларуси добровольно отзывают ограниченное число партий сухих смесей для детского питания компании Nestle из-за потенциального риска наличия токсина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Решение принято поставщиком продукции Nestle в Беларусь — компанией «АЛИДИ-Вест». Отзыв является частью глобальной кампании производителя и связан с выявленным риском присутствия токсина цереулида в сырье (арахидоновой кислоте), полученном от внешнего поставщика.
«Данные действия являются мерой предосторожности и частью кампании по глобальному добровольному отзыву определенных партий продукции детского питания Nestle в связи с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье», — отметили в Минздраве Беларуси.