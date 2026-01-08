В Беларуси через маркетплейсы продавали огнестрельное оружие 8.01.2026, 21:45

2,724

Иллюстрационное фото

В отношении шести граждан возбудили уголовные дела.

В Минске пресечена незаконная торговля огнестрельным оружием через популярные маркетплейсы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как установлено, на ряде онлайн-площадок размещались предложения о приобретении оружия травматического воздействия, которое согласно законодательству относится к огнестрельному. Реализация таких изделий через маркетплейсы является незаконной.

С целью немедленного пресечения выявленных нарушений прокуратура Минска вынесла предписания руководителям маркетплейсов с требованием удалить соответствующие объявления. В результате акты прокурорского надзора были исполнены в полном объеме: предложения о продаже оружия удалены, а сами торговые площадки приняли организационно-технические меры, исключающие возможность повторного размещения подобных объявлений.

Кроме того, прокуратура поручила органам внутренних дел провести проверочные мероприятия по всем выявленным фактам. По итогам исполнения данного поручения в отношении шести граждан возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 295 УК. Еще два человека добровольно выдали принадлежащее им травматическое оружие, а в отношении четырех лиц в настоящее время продолжаются проверки.

Всего из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия. В прокуратуре напомнили, что незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов влекут уголовную ответственность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com