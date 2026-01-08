закрыть
В Беларуси через маркетплейсы продавали огнестрельное оружие

  • 8.01.2026, 21:45
  • 2,724
В Беларуси через маркетплейсы продавали огнестрельное оружие
Иллюстрационное фото

В отношении шести граждан возбудили уголовные дела.

В Минске пресечена незаконная торговля огнестрельным оружием через популярные маркетплейсы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как установлено, на ряде онлайн-площадок размещались предложения о приобретении оружия травматического воздействия, которое согласно законодательству относится к огнестрельному. Реализация таких изделий через маркетплейсы является незаконной.

С целью немедленного пресечения выявленных нарушений прокуратура Минска вынесла предписания руководителям маркетплейсов с требованием удалить соответствующие объявления. В результате акты прокурорского надзора были исполнены в полном объеме: предложения о продаже оружия удалены, а сами торговые площадки приняли организационно-технические меры, исключающие возможность повторного размещения подобных объявлений.

Кроме того, прокуратура поручила органам внутренних дел провести проверочные мероприятия по всем выявленным фактам. По итогам исполнения данного поручения в отношении шести граждан возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 295 УК. Еще два человека добровольно выдали принадлежащее им травматическое оружие, а в отношении четырех лиц в настоящее время продолжаются проверки.

Всего из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия. В прокуратуре напомнили, что незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов влекут уголовную ответственность.

