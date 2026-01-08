Зеленский сменил глав администраций в пяти областях Украины 8.01.2026, 22:08

Сейчас без назначенного руководителя остается Тернопольская ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые ротации в пяти областях Украины. Уволены три председателя областных государственных администраций и назначены четыре новых руководителя. Соответствующие указы опубликовал Офис президента Украины.

Указами президента уволены с должностей:

И.о. председателя Днепропетровской областной государственной администрации Владислав Гайваненко.

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Вячеслав Негода.

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запаранюк.

Наталью Заболотную председателем Винницкой областной государственной администрации.

Александра Ганжу председателем Днепропетровской областной государственной администрации.

Виталия Дякивнича председателем Полтавской областной государственной администрации.

Руслана Осипенко председателем Черновицкой областной государственной администрации.

Ранее Зеленский сообщил, что проходят консультации по назначению глав ОВА в пяти областях — Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой. В то же время, по словам народного депутата Ярослава Железняка, планировались замены глав ОВА в 10 областях, однако пока речь идет только о пяти регионах. Так называемые «ермаковские» области после увольнения главы офиса президента остались без кадровых изменений, — речь идет о Львове и Одессе.

