закрыть
8 января 2026, четверг, 22:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Когда можно не идти в школу из-за мороза?

  • 8.01.2026, 22:17
  • 1,408
Когда можно не идти в школу из-за мороза?

Министерство образования дало ответ.

Белорусы вспоминают времена, когда из-за сильных морозов занятия в школах даже отменяли.

В связи с этим в редакцию Tochka.by поступил вопрос: не собираются ли из-за нынешних погодных условий сделать детям выходной на денек-другой?

Журналисты обратились в Министерство образования за комментарием. Вот что им ответили.

Специалисты отметили, что есть специальный документ «совета министров», где прописаны принципы организации образовательного процесса в связи с погодными условиями.

По словам начальника управления общего среднего образования – замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобра Ирина Каржовой, решение о приостановлении учебного процесса в школах и ссузах принимается местными исполкомами.

Для этого в 07:00 за окном должно быть как минимум -25°C, а скорость ветра при этом – более 3 м/с.

Бывает так, что в школу можно, а во время уроков на улицу нельзя.

«Решение о сокращении длительности (или запрещении) прогулок для детей на открытом воздухе принимается руководителем учреждения образования при скорости движения воздуха более 3 м/с и температуре атмосферного воздуха -15°C и ниже – для детей в возрасте до 3 лет, -18°C и ниже – для детей в возрасте от 3 до 7 лет, -22°C и ниже – для детей в возрасте от 7 лет», – пояснила Ирина Каржова.

К примеру, если на улице 15-градусный мороз (и ветер более 3 м/с), то физкультуру на открытом воздухе проводить нельзя.

Это же касается ситуации с более слабым морозом, но при сильном ветре.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский