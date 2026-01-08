Когда можно не идти в школу из-за мороза?
- 8.01.2026, 22:17
Министерство образования дало ответ.
Белорусы вспоминают времена, когда из-за сильных морозов занятия в школах даже отменяли.
В связи с этим в редакцию Tochka.by поступил вопрос: не собираются ли из-за нынешних погодных условий сделать детям выходной на денек-другой?
Журналисты обратились в Министерство образования за комментарием. Вот что им ответили.
Специалисты отметили, что есть специальный документ «совета министров», где прописаны принципы организации образовательного процесса в связи с погодными условиями.
По словам начальника управления общего среднего образования – замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобра Ирина Каржовой, решение о приостановлении учебного процесса в школах и ссузах принимается местными исполкомами.
Для этого в 07:00 за окном должно быть как минимум -25°C, а скорость ветра при этом – более 3 м/с.
Бывает так, что в школу можно, а во время уроков на улицу нельзя.
«Решение о сокращении длительности (или запрещении) прогулок для детей на открытом воздухе принимается руководителем учреждения образования при скорости движения воздуха более 3 м/с и температуре атмосферного воздуха -15°C и ниже – для детей в возрасте до 3 лет, -18°C и ниже – для детей в возрасте от 3 до 7 лет, -22°C и ниже – для детей в возрасте от 7 лет», – пояснила Ирина Каржова.
К примеру, если на улице 15-градусный мороз (и ветер более 3 м/с), то физкультуру на открытом воздухе проводить нельзя.
Это же касается ситуации с более слабым морозом, но при сильном ветре.