Когда можно не идти в школу из-за мороза? 8.01.2026, 22:17

1,408

Министерство образования дало ответ.

Белорусы вспоминают времена, когда из-за сильных морозов занятия в школах даже отменяли.

В связи с этим в редакцию Tochka.by поступил вопрос: не собираются ли из-за нынешних погодных условий сделать детям выходной на денек-другой?

Журналисты обратились в Министерство образования за комментарием. Вот что им ответили.

Специалисты отметили, что есть специальный документ «совета министров», где прописаны принципы организации образовательного процесса в связи с погодными условиями.

По словам начальника управления общего среднего образования – замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобра Ирина Каржовой, решение о приостановлении учебного процесса в школах и ссузах принимается местными исполкомами.

Для этого в 07:00 за окном должно быть как минимум -25°C, а скорость ветра при этом – более 3 м/с.

Бывает так, что в школу можно, а во время уроков на улицу нельзя.

«Решение о сокращении длительности (или запрещении) прогулок для детей на открытом воздухе принимается руководителем учреждения образования при скорости движения воздуха более 3 м/с и температуре атмосферного воздуха -15°C и ниже – для детей в возрасте до 3 лет, -18°C и ниже – для детей в возрасте от 3 до 7 лет, -22°C и ниже – для детей в возрасте от 7 лет», – пояснила Ирина Каржова.

К примеру, если на улице 15-градусный мороз (и ветер более 3 м/с), то физкультуру на открытом воздухе проводить нельзя.

Это же касается ситуации с более слабым морозом, но при сильном ветре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com