Le Figaro: Тело журналиста из России нашли в пригороде Парижа

  • 8.01.2026, 22:23
  • 1,490
Le Figaro: Тело журналиста из России нашли в пригороде Парижа
Иллюстрационное фото
ФОТА: REUTERS/BENOIT TESSIER

Тело было найдено у многоквартирного дома, где проживал мужчина.

В пригороде Парижа Медон был найден мертвым 38-летний журналист родом из России, пишет Le Figaro со ссылкой на источники.

Имя и фамилию погибшего издание не разглашает. Тело было найдено 6 января на асфальте у многоквартирного дома, где проживал мужчина. В квартире погибшего полиция обнаружила в мусорной корзине упаковки от лекарств.

По данным источника Le Parisien, погибший — внештатный российский журналист, ему «могли угрожать убийством», однако основная версия — самоубийство. Прокуратура начала расследование.

Как сообщил журналист Денис Балашов в своем телегам-канале, речь идет о 38-летнем Евгении Сафронове. Как утверждает Балашов, погибший до 2024 года работал в издании, признанном в России иноагентом (его название не раскрывается), но был оттуда уволен.

