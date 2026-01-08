закрыть
Сколько белорусов прошли техосмотр в 2025 году

  • 8.01.2026, 23:02
Интересная статистика.

За 2025 год более 1,76 млн авто успешно прошли техосмотр и получили разрешение на участие в дорожном движении. Статистикой поделились в УП «Белтехосмотр».

Из общего числа доля физических лиц составила 1,485 млн, что равняется 84,3%. В отношении электромобилей оформлено 2413 разрешений, а для транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров, – 7833.

А более 1700 владельцев авто получили разрешение через единый портал электронных услуг.

В организации рассказали о самых частых неисправностях на примере данных по техосмотру за декабрь 2025 года.

За тот месяц было выдано более 120 тыс. разрешений, 98 тыс. (81,5%) – физическим лицам. В то же время на станции приехали на 18,4 тыс. авто больше, однако техосмотр они не прошли.

Транспортные средства имели несоответствия установленным требованиям различного характера (27 250 несоответствий).

В 40,7% случаев причиной отказа стали проблемы с тормозными системами. А 24,7% авто имели неисправности внешних световых приборов.

Также в 6,9% нашли поломки двигателя, в 5,5% – проблемы с рулевым управлением. Еще 3,4% от общей массы имели несоответствия в ходовой части.

В «Белтехосмотре» напомнили, что получение разрешения с 2026 года стало дороже из-за роста базовой величины. Ее значение достигло Br45 вместо Br42.

