В Японии кошку назначили на важную должность 1 8.01.2026, 23:41

Кем стал питомец.

В Японии трехцветную кошку по кличке Йонтама официально назначили смотрителем железнодорожной станции, пишет Independent.

Должность символическая, так как кошка прежде всего является дружелюбным талисманом железнодорожной линии и привлекает внимание посетителей. Впервые на линию Кигисава (принадлежит компании Wakayama Electric Railway Co) широкая общественность обратила внимание в 2007 году, так как на пост смотрителя вокзала назначили кошку по кличке Тама. Первая кошка — смотритель вокзала скончалась в возрасте 16 лет в 2015 году. Она стала знаменитостью благодаря «участию» в возрождении местной железной дороги и тому, что «привлекла» внимание тысяч туристов, а также ¥1,1 млрд в регион.

Успех Тамы вдохновил железнодорожников продолжить традицию: преемницей Тамы стала кошка Нитама, которая умерла в ноябре 2025 года. Ее предстоит заменить на посту Йонтаме. Должности для питомцев появились и на других железнодорожных станциях Японии — «вакансии» открывались не только для кошек, но и для собак, а также кроликов.

Церемония введения в должность Йонтамы прошла 7 января на станции Киши в Кинокаве (префектура Вакаяма). В ходе мероприятия Wakayama Electric Railway Co также представила участникам события кошку по кличке Рокутама, которая стала стажером на должность смотрителя станции.

