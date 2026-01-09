закрыть
Минздрав Беларуси перевел систему здравоохранения в режим повышенной готовности

  • 9.01.2026, 0:32
В стране объявлен красный уровень опасности из-за циклона «Улли».

Система здравоохранения в Беларусь переведена в режим повышенной готовности на фоне красного уровня опасности, объявленного 9 января из-за сильного снегопада и порывистого ветра.

В Минздрав сообщили, что в связи с резким ухудшением погодных условий руководителям главных управлений по здравоохранению областей, Комитета по здравоохранению Минск и всем подчиненным организациям даны оперативные поручения по обеспечению бесперебойной работы медицинской системы.

Речь идет, в частности, о проверке готовности автономных источников электроснабжения, усилении дежурно-диспетчерских служб станций скорой медицинской помощи и приемных отделений больниц. Также поручено заранее сформировать резерв бригад скорой на случай роста числа вызовов.

Отдельный блок поручений касается логистики: медицинским организациям необходимо обеспечить расчистку от снега дорог и подъездных путей к учреждениям здравоохранения. В приоритете – приемные отделения, травмпункты и станции скорой помощи.

Белгидромет впервые за последние полгода объявил красный уровень опасности в Беларуси на пятницу, 9 января.

На большей части страны пойдет сильный снег, ночью в юго-восточной части – очень сильный. Во многих районах страны ждем метель, на дорогах будут снежные заносы.

Сильный ветер с порывами 15-20 м/с будет днем, а ночью местами до 24 м/с. Не пройдет настоящая зимняя непогода мимо столицы. Все та же «компания» там: сильный снег, метель, снежные заносы и порывистый ветер.

