Axios: Дмитриев встретился в Париже с Уиткоффом и Кушнером
- 9.01.2026, 1:46
Что обсуждали?
Спецпредставитель правителя России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в Париже, пишет Axios.
Эта встреча состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер провели переговоры с украинскими и европейскими лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского и руководителей Великобритании, Франции и Германии.
Основными вопросами обсуждения стали гарантии безопасности для Украины и возможные территориальные уступки в восточном Донбассе, а также согласование деталей мирного плана перед дальнейшим привлечением России.
О том, что Дмитриев 7 января был в Париже, ранее узнала французская газета Le Monde. Его заметили на улице Фобур-Сент-Оноре — это одна из самых «политических» и статусных улиц Парижа. Там находится Елисейский дворец — официальная резиденция президента Франции (№ 55 rue du Faubourg Saint‑Honoré). Рядом расположены резиденция посла США (Hôtel de Pontalba, № 41) и посольства еще нескольких стран.