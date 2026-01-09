Ученые нашли возможные следы ДНК Леонардо да Винчи 9.01.2026, 2:59

Подробности.

Японские и международные исследователи объявили о первом возможном обнаружении генетического материала, связанного с Леонардо да Винчи, на художественном произведении эпохи Возрождения.

Команда проекта Leonardo da Vinci DNA Project (LDVP) использовала очень осторожную методику взятия проб с поверхности старинной росписи красным мелом под названием «Святой Младенец». Поверхность бумаги, благодаря ее пористости, может сохранять биологические следы, включая человеческую ДНК, оставленные прикосновениями, потом или частицами кожи.

Ученым удалось извлечь очень маленькие фрагменты ДНК, в том числе участки Y-хромосомы – генетического маркера, который передается по мужской линии. Эти последовательности соответствуют общей Y-хромосомной линии, распространенной в Тоскане – родном регионе Леонардо. Для сравнения они также анализировали генетический материал из писем родственников художника.

Однако специалисты подчеркивают: это не является окончательным доказательством того, что материал действительно принадлежал самому Леонардо да Винчи. Во-первых, ДНК могла накопиться с течением веков от множества людей, которые контактировали с произведением искусства. Во-вторых, прямой «эталонной» ДНК великого мастера пока нет, поскольку он не оставил известных потомков и целостность его могилы была нарушена еще в XIX веке.

Тем не менее, ученые считают этот результат важным шагом и обнадеживающим сигналом. Он показывает, что крайне деликатные методы могут помочь извлекать древние генетические следы с произведений искусства, не повреждая сами предметы. В дальнейшем планируется анализировать дополнительные работы и документы, а также попытаться получить генетические данные от потомков семьи да Винчи или останков, найденных в его родном Винчи.

