Трамп: Я ориентируюсь на мораль и разум 9.01.2026, 3:21

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президент США рассказал, что ограничивает его власть в международных делах.

Глобальные полномочия президента США Дональда Трампа ограничены только его «собственной моралью», других факторов нет. Об этом республиканец заявил в интервью The New York Times.

На вопрос о том, существуют ли какие-либо ограничения его глобальной власти, Трамп ответил: «Да, есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить».

По словам президента CША, ему не нужно международное право, так как он «не стремится причинить людям вред».

Кроме того, он дал понять, что использует свою репутацию непредсказуемого человека и его готовность быстро прибегать к военным действиям, часто с целью принуждения других стран.

