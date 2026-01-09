Белорусу отказались обменять водительские права на польские из-за «непонятного значка» 9.01.2026, 4:57

В удостоверении обнаружили чашу со змеей.

Георгий (имя изменено) не смог обменять белорусские права на польские из-за пиктограммы. В связи с гипертонией ему в Беларуси поставили в удостоверение отметку — чаша со змеей. Она означает, что водитель должен чаще проходить медицинское освидетельствование. В Польше такой значок не применяется, пишет Most.

В общем случае обменять белорусские права на польские можно спустя 185 дней проживания в Польше в течение календарного года. Как правило, для этого требуется справка из консульства или ГАИ о том, что белорусское удостоверение подлинно (от ее предоставления освобождаются некоторые категории, для которых контакт с консульством небезопасен).

Чаша со змеей может проставляться в поле «Ограничения и особые отметки». Она означает, что у водителя есть заболевания, которые влияют на сокращение срока медицинского освидетельствования. Обладатели таких прав должны возить с собой медсправку.

— Мне поставили диагноз гипертония в Беларуси, поэтому мне надо было обновлять медсправку каждый год или два, а не как остальным — раз в пять лет. И поэтому мне поставили в водительское удостоверение этот значок, — объясняет Георгий.

В Польше используются гармонизированные цифровые коды ЕС. Они обозначают различные особенности здоровья. Например, что водитель носит очки или использует слуховой аппарат.

Если необходимо, водительское удостоверение выдается на более короткий срок. Но специального значка, который показывал бы это, нет.

В польском госоргане (ужонде), куда белорус обратился за заменой прав, он объяснил, откуда взялась чаша. И готов был пройти медкомиссию в Польше.

— Однако они ничего не хотели слушать. У нас, мол, такого знака нет — и до свидания, — вспоминает он.

Георгий предполагает, что в подобной ситуации оказались и другие белорусы с пиктограммой в удостоверении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com