Трамп: Си Цзиньпин хочет завершения войны РФ против Украины
- 9.01.2026, 5:31
Американский президент хочет, чтобы Китай помог США с Россией.
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время предстоящей встречи с лидером Китая Си Цзиньпином планирует обсудить урегулирование войны России против Украины.
Об этом Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета перед вылетом в Азию.
Лидера США спросили, какое влияние он хочет, чтобы Китай оказал на Россию для остановки войны.
«Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень большие санкции против России [...] они очень кусачие, они очень сильные. Но я хотел бы видеть, чтобы Китай нам помог», - ответил Трамп.
Он подтвердил, что одной из тем переговоров с Си Цзиньпином будет российско-украинская война.
«Они убивают 7000 человек в неделю. Солдат, преимущественно солдат. И мы, безусловно, будем об этом говорить. Он [глава Китая] тоже хотел бы, чтобы это закончилось», - подчеркнул Трамп.
По его мнению, он и Си Цзиньпин проведут «замечательную» встречу.