Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках
- 9.01.2026, 6:58
Российская певица более года отказывалась покинуть жилье, которое сама продала.
Российская певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. Ее цитирует «РИА Новости».
Ранее Свириденко рассказала, что артистка собирается освободить квартиру к пятнице, 9 января.
Весной 2024 года Долина продала квартиру в центре Москвы Лурье за 112 млн росс. руб. Позднее певица заявила, что сделка была совершена под влиянием мошенников. Лурье осталась без недвижимости и денег, обе женщины подали в суд.
Верховный суд РФ признал право собственности на жилье за Лурье в середине декабря, нижестоящие инстанции признали сделку фиктивной и вернули квартиру Долиной.
ВС указал, что суды, которые ранее рассматривали дело, допустили «нарушение норм права, которое повлияло на исход дела» при применении и толковании положений ст. 178 ГК (ею регулируется признание недействительной сделки, совершенной под влиянием заблуждения).