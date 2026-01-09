Снежный шторм привел к задержке поездов на Белорусской железной дороге
- 9.01.2026, 8:51
Стали известны подробности.
9 января из-за сложных погодных условий, порывистого ветра и обильного снегопада некоторые поезда следуют с задержкой, сообщили в БелЖД.
«На отдельных участках: Минск — Орша, Минск — Гомель, Минск — Брест, Жлобин — Калинковичи в настоящее время поезда следуют с отклонением от графика движения.
Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению последствий непогоды и вводу поездов в график», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят учитывать погодные обстоятельства при планировании поездок. Подробную информацию можно получить в контакт-центре БелЖД по номеру 105.