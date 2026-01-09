закрыть
Скорость 13 тысяч км/ч: ВСУ рассказали о ракете, которой РФ ударила по Львову

6
  • 9.01.2026, 9:17
  • 5,016
Скорость 13 тысяч км/ч: ВСУ рассказали о ракете, которой РФ ударила по Львову
иллюстративное фото

Она двигалась по баллистической траектории.

Во время атаки по Львову в четверг, 8 января, российские оккупационные войска применили баллистическую ракету. Ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.

Такое заявление сделали в Воздушном командовании «Запад» Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что объекты инфраструктуры во Львове были атакованы в 23:47.

«Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории», – говорится в сообщении.

В командовании «Запад» подчеркнули, что все силы и средства находятся в постоянной готовности к отражению вражеских ударов с воздуха.

В 23:47 8 января во Львове прогремела серия мощных взрывов. Произошло это во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы применения врагом баллистики с полигона «Капустин Яр».

Пока нет официального подтверждения того, применил ли враг ракету «Орешник». Известно, что был атакован объект критической инфраструктуры, о чем сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте атаки провели лабораторные исследования, радиационный фон – в пределах нормы. Превышение уровня вредных веществ в воздухе также не зафиксировано.

