«Это последняя битва!»: протесты в Тегеране вспыхнули с новой силой

Фото: instagram.com/nufdiran

Катализатором стало обращение наследного принца в изгнании.

Массовые протесты в Иране, вспыхнувшие после того, как иранская валюта риал упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, получили новый импульс. Жители Тегерана вечером в четверг, 8 января, с криками высыпали на улицы после призыва наследного принца в изгнании к массовой демонстрации, пишет Euronews.

Сразу после начала протестов были отключены доступ в интернет и телефонные линии в Иране. Интернет-компания CloudFlare и правозащитная группа NetBlocks сообщили об отключении интернета, приписав это вмешательству иранского правительства.

Попытки дозвониться на стационарные и мобильные телефоны из Дубая в Иран не увенчались успехом. В прошлом за подобными отключениями следовали активные правительственные репрессии.

Это новая эскалация протестного движения, первоначально направленного против ухудшения состояния экономики Ирана, которое распространилось по всей Исламской Республике.

Протест стал первой проверкой того, сможет ли иранская общественность пойти за наследным принцем Резой Пехлеви, чей смертельно больной отец бежал из Ирана незадолго до Исламской революции 1979 года.

Пехлеви призвал провести демонстрации в четверг и пятницу в 20.00 по местному времени. По словам очевидцев, когда часы пробили, кварталы по всему Тегерану разразились скандированием.

Среди лозунгов — «Смерть диктатору!» и «Смерть Исламской Республике!». Другие восхваляли шаха, выкрикивая: «Это последняя битва! Пехлеви вернется!» Тысячи людей можно было увидеть на улицах.

«Великий народ Ирана, на тебя смотрит весь мир. Выходите на улицы и единым фронтом выкрикивайте свои требования, — говорится в заявлении Пехлеви. — Я предупреждаю Исламскую Республику, ее лидера и КСИР, что мир и [президент Дональд Трамп] пристально наблюдают за вами. Подавление народа не останется без ответа».

На демонстрациях звучат крики в поддержку шаха, что в прошлом могло привести к смертному приговору, но теперь подчеркивает гнев, питающий протесты.

В четверг продолжились демонстрации, которые начались в городах и сельских поселениях Ирана в среду. Еще больше рынков и базаров закрылись в поддержку протестующих.

По данным американского информационного агентства Human Rights Activists, в результате насилия вокруг демонстраций погибли по меньшей мере 39 человек, более 2260 человек были задержаны.

Рост протестов усиливает давление на гражданское правительство Ирана и его верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Между тем сами протесты остаются в целом без лидеров. Остается неясным, как призыв Пехлеви повлияет на дальнейшее развитие демонстраций.

«Отсутствие жизнеспособной альтернативы подрывало и прошлые протесты в Иране, — пишет Нейт Суонсон из вашингтонского Атлантического совета, изучающий Иран. — Возможно, есть тысяча иранских активистов-диссидентов, которые, получив шанс, могли бы стать уважаемыми государственными деятелями, как это сделал лидер рабочих Лех Валенса в Польше в конце холодной войны. Но до сих пор иранский аппарат безопасности арестовывал, преследовал и изгонял всех потенциальных лидеров страны, способных к преобразованиям».

Иранские чиновники, похоже, серьезно отнеслись к запланированным протестам. Жестко настроенная газета Kayhan опубликовала в интернете видеоролик, в котором утверждается, что силы безопасности будут использовать беспилотники для выявления тех, кто примет в них участие.

Иранские официальные лица не признали масштабов общих протестов, которые бушевали во многих местах в четверг еще до начала вечерней демонстрации.

Иран оценивает угрозу Трампа

Остается неясным, почему иранские власти до сих пор не приняли более жестких мер в отношении демонстрантов.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что, если Тегеран будет «жестоко убивать мирных демонстрантов», Америка «придет им на помощь».

Комментарии Трампа вызвали новый упрек со стороны министерства иностранных дел Ирана.

«Напоминая о долгой истории преступного вмешательства сменяющих друг друга администраций США во внутренние дела Ирана, МИД считает заявления о заботе о великой иранской нации лицемерными, направленными на обман общественного мнения и сокрытие многочисленных преступлений, совершенных против иранцев», — говорится в сообщении.

Однако эти комментарии не помешали Госдепартаменту США на социальной платформе X осветить онлайн-кадры, на которых якобы видно, как демонстранты клеят наклейки с названиями дорог в честь Трампа или выбрасывают рис, субсидируемый государством.

«Когда цены устанавливаются настолько высокими, что ни потребители не могут позволить себе покупать, ни фермеры не могут позволить себе продавать, проигрывают все, — говорится в одном из сообщений Госдепартамента. — Этот рис можно просто выбросить».

Тем временем председатель Европейского парламента Роберта Метсола в видеоролике, опубликованном на ее аккаунте в сети X, заявила: «Мир снова становится свидетелем того, как отважный народ Ирана встает на защиту».

«Их крик о свободе, о достоинстве, о праве жить и управляться по своему усмотрению был услышан во всем мире, — сказала она. — Жители Европы видят, что происходит на улицах, в сердцах и умах народа Ирана. Мы знаем, какие перемены происходят. Народ Ирана не протестует, он кричит. Европа слышит их, мир слышит их».

