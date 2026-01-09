Из-за снегопада минчане массово отказываются от автомобилей 1 9.01.2026, 10:00

1,018

В метрополитене даже пришлось скорректировать график движения поездов.

Столичная Госавтоинспекция утром 9 января объявила красный уровень опасности из-за сильных снегопадов и штормового усиления ветра. Автовладельцев призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, особенно - на дальние расстояния. В сложившихся условиях такие поездки могут быть небезопасными и, с учетом обстановки на дорогах, однозначно займут куда больше времени, чем вы планируете, пишет «Телеграф».

По данным Белгидромета, сложные погодные условия будут сохраняться по всей Беларуси еще как минимум сутки, из-за чего еще накануне вечером синоптики выпустили штормовое предупреждение.

По их прогнозу на 9 января, на большей части территории Беларуси весь день будет идти сильный снег, из-за метели на дорогах будут образовываться снежные заносы, а усугублять ситуацию будет порывистый ветер, скорость которого местами будет достигать штормовых значений 24 м/с (что в пересчете равнозначно 86,4 км/ч).

В ГАИ в таких условиях еще накануне вечером посоветовали по возможности отказаться от выезда в город на личном транспорте и отложить поездки на дальние расстояния.

Судя по утренним кадрам из столичного метро, многие к советам ГАИ прислушались, но это привело к столпотворению в подземке.

В самом метрополитене даже пришлось скорректировать график движения поездов, сократив интервал движения как в пиковые, так и в обычные часы работы на обеих линиях:

с 9:00 до 16:00 на Московской и Автозаводской линиях поезда сегодня будут ходить каждые 3,5 минуты, на Зеленолужской линии - каждые 5 минут;

в часы пик — с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 18:30 интервал движения поездов на Московской линии составит 2 минуты, на Автозаводской - 2,5 минуты.

