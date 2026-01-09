закрыть
9 января 2026, пятница, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко прокололся

3
  • Алеся Матусевич, «Салідарнасць»
  • 9.01.2026, 10:33
  • 3,468
Лукашенко прокололся
Фото: Getty Images

Диктатор взялся за, прямо скажем, хлопотное дельце.

В «Год белорусской женщины», которым объявлен 2026-й в нашей стране, Минтруда и соцзащиты составило статистический портрет современной белоруски. Широкими мазками, почти малярными.

«Салідарнасць» всмотрелась повнимательнее и рассказывает, что не так в этой картине. И о чем забыли упомянуть чиновники.

В официальной парадигме главными смыслами белорусок являются семья, труд и забота о других. Среди более чем 4 миллионов белорусок старше 18 лет, по статистике, 84,8% работают, притом многие имеют свое дело. А полмиллиона работающих — параллельно воспитывают несовершеннолетних детей.

Не обошлось без упоминания об «уважаемом материнском труде» и о том, что Беларусь входит в топ-30 стран мира по Индексу гендерного неравенства ООН. Правда, в Global Gender Gap-2025, который составляет Всемирный экономический форум, наша страна только на 54 месте, а с политическими возможностями у белорусок дела вообще печальны.

При этом неудобную, хотя также официальную, статистику чиновники ловко обошли. Умолчав, например, что медики (а средний медперсонал — почти поголовно женщины), так и не получают 150% от средней зарплаты по стране, а учителя — обещанные 100% среднебелорусского заработка.

В стороне остался и тот удивительный факт, что в Беларуси женщины более образованны, чем мужчины, а в эшелонах власти почему-то все наоборот. И женщина-министр, как знамя, всего одна. Но если бы только это.

Непарадные цифры

О чем точно не скажут министерства и ведомства — о том, что режим Лукашенко, который «с женщинами не воюет», продолжает преследовать белорусок по политическим мотивам: за солидарность с политзаключенными, «оскорбление» представителя власти или лично правителя, даже за «терроризм».

Только в 2025 году, по данным правозащитников, «за политику» были осуждены как минимум 335 женщин, причем 27 из них — пенсионерки.

Белоруски, по версии МВД РБ, те еще экстремистки — в «экстремистском перечне» около 500 женщин.

С августа 2020 года более 8000 белорусок попали под репрессии и преследование в связи с высказыванием своей позиции и борьбой за гражданские и политические права. Более 1800 женщин были осуждены по уголовным статьям.

Среди них — молодые и многодетные матери, пожилые женщины, в том числе с инвалидностью, юристки, студентки, журналистки, педагоги, медики, предпринимательницы, домохозяйки…

Некоторые белоруски получили драконовские сроки — 10, 15 и даже более 20 (!) лет колонии. За убийство «гуманный» суд в РБ нередко дает меньше.

В неволе, и это также зафиксировали правозащитники, большинство женщин сталкиваются с дискриминацией и унизительным обращением, выполняют тяжелый труд, получают плохую, недостаточную медпомощь — и, как следствие, теряют физическое, ментальное, репродуктивное здоровье (привет «самому социальному» государству, которое на словах заботится о матерях).

Лозунги с двойным дном

Объявляя «Год белорусской женщины», Лукашенко заявил, как цитирует его пресс-служба: «Ничего более совершенного, чем она, природой не создано! Будем беречь нашу женщину и свою землю, защищать свое будущее — семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод».

Есть ли здесь любовь и уважение? Даже не близко. В представлении правителя, как и десять, и двадцать лет назад, женщина — в лучшем случае «друг человека» (и то, если речь о любимой теще).

Но в первую очередь — объект. Приносит пользу, как пахотная земля, украшает жизнь, улучшает быт, но сама решительно ни на что не способна. А под бременем власти и вовсе «рухнет, бедолага».

И Конституция в Беларуси, как мы помним, «не под женщину» — чьими же стараниями? Ужель не того, кто называет себя «женским президентом», а на деле видит женщин лишь винтиками в системе. Которые должны совмещать труд и семью, рожать, если они «нормальные», варить щи-борщи, не мешаться в политику, а лишь стоять за «крепким плечом». Рядом. Где сказано.

Не удивительно, что подчиненные хором подхватывают эти куплеты. Причем в мизогинию скатываются не только мужчины-чиновники (как не вспомнить спич бывшего вице-премьера Владимира Караника, который упрекнул белорусок, мол, треть «не выполняет план — имеют лишь одного ребенка»), но и женщины.

То председатель «совета республики» Наталья Кочанова обесценивает любые достижения бездетных белорусок и предлагает прививать семейные ценности с детсада, то глава провластного Беларуского союза женщин Ольга Шпилевская перекладывает на женщин ответственность за будущие пенсии.

Но министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко пошла еще дальше, заявив, что соцзащита — по сути женская работа в масштабах всей страны, потому что это «продолжение той самой естественной роли: быть опорой для слабого, помощником для нуждающегося, поддержкой для того, кто в трудной жизненной ситуации».

Прямо мастер-класс, как одним махом нормализовать дискриминацию и гендерный разрыв в оплате труда. Мол, а кому еще быть санитарками, воспитателями, нянечками для детей и пожилых, кому трудиться едва ли не за «спасибо», как не женщинам. Это ж природой задумано, предначертание, можно сказать. А мы вас за это целый год хвалить будем, вот.

Что не во власти властей

Для того, чтобы создать иллюзию гендерного равенства, белорусские власти могут, конечно, назначить какую-нибудь игуменью Гавриилу главой Совета по нравственности, поставить женщину-чиновницу во главе Беларуского Красного Креста или Минздрава. Но разве эти фигуры изменят диспаритет в принятии государственных решений?

Или можно отправить нынешнюю главу «Белой Руси» Ольгу Чемоданову с подарочным рейдом по роддомам. Но станут ли от этого эти самые роддома, вообще качественная медпомощь, детские поликлиники и сады, доступнее для жителей регионов?

Можно отчитаться, как неуклонно снижается число случаев домашнего насилия (как утверждает Генпрокуратура, в прошлом году было на 18,7% случаев меньше, чем в 2024-м). Но даже чиновники признают, что лишь треть пострадавших, в большинстве это женщины, обращается за помощью — а официальной статистике МВД веры нет вовсе. И помощи государства, равнозначной той, которую оказывали жертвам насилия ныне ликвидированные НКО, тоже нет.

Можно еще раз пообещать повысить зарплаты медикам, учителям, социальным работникам — они от этого станут меньше выгорать, исчезнет дискриминация со стороны работодателей, повысится уважение в обществе?

Но это власти действительно могут. А вот вшить в современных белорусок патриархальные «традиционные ценности» уже вряд ли получится. Потому что очень многие из нас видят и понимают, что могут добиться — и добиваются — гораздо большего там, где к женщине не относятся как к функции, объекту, украшению. Не лезут в постель. Не «защищают» от выбора.

Воспитывать белорусок на романтико-героизированных женских образах — тоже дельце, прямо скажем, хлопотное. Потому как чиновничьи карьеры Натальи Кочановой или Лидии Ермошиной такой себе пример для подражания. А в прошлом куда ни ткни, есть риск проколоться: что ни знаменитая белоруска — то характер, то борьба и вызов, а не смирение и покорность.

Даже почитаемая властями православная подвижница, просветительница Ефросинья Полоцкая — по сути, феминистка, которая сбежала от династического брака ради самореализации, распространения образования для женщин, участия в политике.

И это в ХІІ веке. А сейчас ХХІ. И остановить трансформацию общества, повернуть вспять прогресс и вернуться в феодализм — не во власти режима Лукашенко.

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский