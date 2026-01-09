Лукашенко прокололся 3 Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

Диктатор взялся за, прямо скажем, хлопотное дельце.

В «Год белорусской женщины», которым объявлен 2026-й в нашей стране, Минтруда и соцзащиты составило статистический портрет современной белоруски. Широкими мазками, почти малярными.

«Салідарнасць» всмотрелась повнимательнее и рассказывает, что не так в этой картине. И о чем забыли упомянуть чиновники.

В официальной парадигме главными смыслами белорусок являются семья, труд и забота о других. Среди более чем 4 миллионов белорусок старше 18 лет, по статистике, 84,8% работают, притом многие имеют свое дело. А полмиллиона работающих — параллельно воспитывают несовершеннолетних детей.

Не обошлось без упоминания об «уважаемом материнском труде» и о том, что Беларусь входит в топ-30 стран мира по Индексу гендерного неравенства ООН. Правда, в Global Gender Gap-2025, который составляет Всемирный экономический форум, наша страна только на 54 месте, а с политическими возможностями у белорусок дела вообще печальны.

При этом неудобную, хотя также официальную, статистику чиновники ловко обошли. Умолчав, например, что медики (а средний медперсонал — почти поголовно женщины), так и не получают 150% от средней зарплаты по стране, а учителя — обещанные 100% среднебелорусского заработка.

В стороне остался и тот удивительный факт, что в Беларуси женщины более образованны, чем мужчины, а в эшелонах власти почему-то все наоборот. И женщина-министр, как знамя, всего одна. Но если бы только это.

Непарадные цифры

О чем точно не скажут министерства и ведомства — о том, что режим Лукашенко, который «с женщинами не воюет», продолжает преследовать белорусок по политическим мотивам: за солидарность с политзаключенными, «оскорбление» представителя власти или лично правителя, даже за «терроризм».

Только в 2025 году, по данным правозащитников, «за политику» были осуждены как минимум 335 женщин, причем 27 из них — пенсионерки.

Белоруски, по версии МВД РБ, те еще экстремистки — в «экстремистском перечне» около 500 женщин.

С августа 2020 года более 8000 белорусок попали под репрессии и преследование в связи с высказыванием своей позиции и борьбой за гражданские и политические права. Более 1800 женщин были осуждены по уголовным статьям.

Среди них — молодые и многодетные матери, пожилые женщины, в том числе с инвалидностью, юристки, студентки, журналистки, педагоги, медики, предпринимательницы, домохозяйки…

Некоторые белоруски получили драконовские сроки — 10, 15 и даже более 20 (!) лет колонии. За убийство «гуманный» суд в РБ нередко дает меньше.

В неволе, и это также зафиксировали правозащитники, большинство женщин сталкиваются с дискриминацией и унизительным обращением, выполняют тяжелый труд, получают плохую, недостаточную медпомощь — и, как следствие, теряют физическое, ментальное, репродуктивное здоровье (привет «самому социальному» государству, которое на словах заботится о матерях).

Лозунги с двойным дном

Объявляя «Год белорусской женщины», Лукашенко заявил, как цитирует его пресс-служба: «Ничего более совершенного, чем она, природой не создано! Будем беречь нашу женщину и свою землю, защищать свое будущее — семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод».

Есть ли здесь любовь и уважение? Даже не близко. В представлении правителя, как и десять, и двадцать лет назад, женщина — в лучшем случае «друг человека» (и то, если речь о любимой теще).

Но в первую очередь — объект. Приносит пользу, как пахотная земля, украшает жизнь, улучшает быт, но сама решительно ни на что не способна. А под бременем власти и вовсе «рухнет, бедолага».

И Конституция в Беларуси, как мы помним, «не под женщину» — чьими же стараниями? Ужель не того, кто называет себя «женским президентом», а на деле видит женщин лишь винтиками в системе. Которые должны совмещать труд и семью, рожать, если они «нормальные», варить щи-борщи, не мешаться в политику, а лишь стоять за «крепким плечом». Рядом. Где сказано.

Не удивительно, что подчиненные хором подхватывают эти куплеты. Причем в мизогинию скатываются не только мужчины-чиновники (как не вспомнить спич бывшего вице-премьера Владимира Караника, который упрекнул белорусок, мол, треть «не выполняет план — имеют лишь одного ребенка»), но и женщины.

То председатель «совета республики» Наталья Кочанова обесценивает любые достижения бездетных белорусок и предлагает прививать семейные ценности с детсада, то глава провластного Беларуского союза женщин Ольга Шпилевская перекладывает на женщин ответственность за будущие пенсии.

Но министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко пошла еще дальше, заявив, что соцзащита — по сути женская работа в масштабах всей страны, потому что это «продолжение той самой естественной роли: быть опорой для слабого, помощником для нуждающегося, поддержкой для того, кто в трудной жизненной ситуации».

Прямо мастер-класс, как одним махом нормализовать дискриминацию и гендерный разрыв в оплате труда. Мол, а кому еще быть санитарками, воспитателями, нянечками для детей и пожилых, кому трудиться едва ли не за «спасибо», как не женщинам. Это ж природой задумано, предначертание, можно сказать. А мы вас за это целый год хвалить будем, вот.

Что не во власти властей

Для того, чтобы создать иллюзию гендерного равенства, белорусские власти могут, конечно, назначить какую-нибудь игуменью Гавриилу главой Совета по нравственности, поставить женщину-чиновницу во главе Беларуского Красного Креста или Минздрава. Но разве эти фигуры изменят диспаритет в принятии государственных решений?

Или можно отправить нынешнюю главу «Белой Руси» Ольгу Чемоданову с подарочным рейдом по роддомам. Но станут ли от этого эти самые роддома, вообще качественная медпомощь, детские поликлиники и сады, доступнее для жителей регионов?

Можно отчитаться, как неуклонно снижается число случаев домашнего насилия (как утверждает Генпрокуратура, в прошлом году было на 18,7% случаев меньше, чем в 2024-м). Но даже чиновники признают, что лишь треть пострадавших, в большинстве это женщины, обращается за помощью — а официальной статистике МВД веры нет вовсе. И помощи государства, равнозначной той, которую оказывали жертвам насилия ныне ликвидированные НКО, тоже нет.

Можно еще раз пообещать повысить зарплаты медикам, учителям, социальным работникам — они от этого станут меньше выгорать, исчезнет дискриминация со стороны работодателей, повысится уважение в обществе?

Но это власти действительно могут. А вот вшить в современных белорусок патриархальные «традиционные ценности» уже вряд ли получится. Потому что очень многие из нас видят и понимают, что могут добиться — и добиваются — гораздо большего там, где к женщине не относятся как к функции, объекту, украшению. Не лезут в постель. Не «защищают» от выбора.

Воспитывать белорусок на романтико-героизированных женских образах — тоже дельце, прямо скажем, хлопотное. Потому как чиновничьи карьеры Натальи Кочановой или Лидии Ермошиной такой себе пример для подражания. А в прошлом куда ни ткни, есть риск проколоться: что ни знаменитая белоруска — то характер, то борьба и вызов, а не смирение и покорность.

Даже почитаемая властями православная подвижница, просветительница Ефросинья Полоцкая — по сути, феминистка, которая сбежала от династического брака ради самореализации, распространения образования для женщин, участия в политике.

И это в ХІІ веке. А сейчас ХХІ. И остановить трансформацию общества, повернуть вспять прогресс и вернуться в феодализм — не во власти режима Лукашенко.

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

