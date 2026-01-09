закрыть
Трамп: США могут присоединиться к обороне Украины

1
  • 9.01.2026, 10:45
Трамп: США могут присоединиться к обороне Украины

Если Россия нарушит условия любого перемирия.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном участии США в будущей обороне Украины. Его позиция зависит от гарантий, что Россия не возобновит агрессию.

Об этом Трамп сказал в интервью для The New York Times.

«Я твердо убежден, что они не станут вторгаться снова, иначе я бы на это не согласился», - сказал Трамп.

Издание отмечает, что так глава Белого дома ответил на вопрос, готов ли он вступить в войну для защиты Украины, если Россия нарушит условия любого перемирия и снова вторгнется в страну.

The New York Times отмечает, что последние комментарии Трампа пошли дальше, чем когда-либо прежде. Таким образом он продемонстрировал готовность взять на себя соответствующие обязательства - по крайней мере, в формате поддержки.

В то же время заявления Трампа свидетельствуют, что он по-прежнему убежден в декларируемом стремлении президента РФ Владимира Путина к миру - несмотря на нежелание России прекратить войну после почти года переговоров с администрацией Трампа.

«Я думаю, что он хочет заключить соглашение. Но я думал об этом - я думал об этом уже давно», - заявил американский лидер.

