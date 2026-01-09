БелЖД на борьбу со снегом бросила тяжелую технику 3 9.01.2026, 10:50

1,974

Снег убирают порядка 1200 работников Белорусской железной дороги.

Сильные снегопады, обрушившиеся на Беларусь, вызвали трудности не только на трассах, но и на железной дороге. Расчищать пути отправили тяжелую технику — машины СМ-2.

Снег убирают порядка 1200 работников Белорусской железной дороги.

«Мощные машины СМ-2 и другие снежные поезда проходят по путям, буквально заглатывая тонны снега и вывозя его за пределы станций. Координация работы этой техники — сложнейший процесс, требующий ювелирной точности от диспетчеров и машинистов», — пишет телеграм-канал Гомельского отделения Белорусской железной дороги.

Как рассказал источник Onliner, машины СМ-2 работают преимущественно на станциях.

В БелЖД сообщили, что на дистанциях и станциях задействованы 19 снегоуборочных машин и 6 снегоочистителей. К уборке снега привлечено около 1200 работников Белорусской железной дороги.

А что по поводу задержек поездов?

БЧ утром сообщила, что поезда следуют с отклонением на отдельных участках: Минск-Орша, Минск-Гомель, Минск-Брест, Жлобин-Калинковичи. 9 января в 10.12 на перегоне Лиозно-Крынки из-за неисправности тепловоза был остановлен поезд №240 Москва - Полоцк.

«Белорусская железная дорога принимает оперативные меры для организации доставки пассажиров. В этих целях со станции Витебск на перегон был направлен вспомогательный локомотив. В 9.03 поезд продолжил движение. На станции Витебск и Полоцк поезд №240 Москва - Полоцк прибудет с задержкой ориентировочно 1 час 30 минут», — передает БелЖД.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com