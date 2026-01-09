БелЖД на борьбу со снегом бросила тяжелую технику

БелЖД на борьбу со снегом бросила тяжелую технику3
9.01.2026, 10:50
Снег убирают порядка 1200 работников Белорусской железной дороги.
Сильные снегопады, обрушившиеся на Беларусь, вызвали трудности не только на трассах, но и на железной дороге. Расчищать пути отправили тяжелую технику — машины СМ-2.
«Мощные машины СМ-2 и другие снежные поезда проходят по путям, буквально заглатывая тонны снега и вывозя его за пределы станций. Координация работы этой техники — сложнейший процесс, требующий ювелирной точности от диспетчеров и машинистов», — пишет телеграм-канал Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
Как рассказал источник Onliner, машины СМ-2 работают преимущественно на станциях.
В БелЖД сообщили, что на дистанциях и станциях задействованы 19 снегоуборочных машин и 6 снегоочистителей. К уборке снега привлечено около 1200 работников Белорусской железной дороги.
А что по поводу задержек поездов?
БЧ утром сообщила, что поезда следуют с отклонением на отдельных участках: Минск-Орша, Минск-Гомель, Минск-Брест, Жлобин-Калинковичи. 9 января в 10.12 на перегоне Лиозно-Крынки из-за неисправности тепловоза был остановлен поезд №240 Москва - Полоцк.
«Белорусская железная дорога принимает оперативные меры для организации доставки пассажиров. В этих целях со станции Витебск на перегон был направлен вспомогательный локомотив. В 9.03 поезд продолжил движение. На станции Витебск и Полоцк поезд №240 Москва - Полоцк прибудет с задержкой ориентировочно 1 час 30 минут», — передает БелЖД.