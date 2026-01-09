закрыть
9 января 2026, пятница, 11:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БелЖД на борьбу со снегом бросила тяжелую технику

3
  • 9.01.2026, 10:50
  • 1,974
БелЖД на борьбу со снегом бросила тяжелую технику

Снег убирают порядка 1200 работников Белорусской железной дороги.

Сильные снегопады, обрушившиеся на Беларусь, вызвали трудности не только на трассах, но и на железной дороге. Расчищать пути отправили тяжелую технику — машины СМ-2.

Снег убирают порядка 1200 работников Белорусской железной дороги.

«Мощные машины СМ-2 и другие снежные поезда проходят по путям, буквально заглатывая тонны снега и вывозя его за пределы станций. Координация работы этой техники — сложнейший процесс, требующий ювелирной точности от диспетчеров и машинистов», — пишет телеграм-канал Гомельского отделения Белорусской железной дороги.

Как рассказал источник Onliner, машины СМ-2 работают преимущественно на станциях.

В БелЖД сообщили, что на дистанциях и станциях задействованы 19 снегоуборочных машин и 6 снегоочистителей. К уборке снега привлечено около 1200 работников Белорусской железной дороги.

А что по поводу задержек поездов?

БЧ утром сообщила, что поезда следуют с отклонением на отдельных участках: Минск-Орша, Минск-Гомель, Минск-Брест, Жлобин-Калинковичи. 9 января в 10.12 на перегоне Лиозно-Крынки из-за неисправности тепловоза был остановлен поезд №240 Москва - Полоцк.

«Белорусская железная дорога принимает оперативные меры для организации доставки пассажиров. В этих целях со станции Витебск на перегон был направлен вспомогательный локомотив. В 9.03 поезд продолжил движение. На станции Витебск и Полоцк поезд №240 Москва - Полоцк прибудет с задержкой ориентировочно 1 час 30 минут», — передает БелЖД.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц