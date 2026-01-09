Мгновенный ответ: украинские дроны уничтожили пушку и технику РФ еще до открытия огня
- 9.01.2026, 11:33
Видеофакт.
Российские войска попытались развернуть огневую позицию для обстрела украинских подразделений, однако реализовать замысел не успели. Ответ Сил обороны Украины был мгновенным и точным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотных систем подразделения СТРИКС совместно с бойцами 22-й отдельной механизированной бригады оперативно обнаружили вражескую артиллерийскую позицию. Как только оккупанты начали подготовку к стрельбе, по целям были нанесены точные удары.
В результате уничтожены артиллерийская пушка, грузовик, пикап, а также весь вражеский экипаж. Попытка обстрела украинских позиций была сорвана еще на этапе прицеливания.