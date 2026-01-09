«Первый удар такого типа за время войны»: Садовый раскрыл детали атаки на Львов 9.01.2026, 11:51

Андрей Садовый

Ракета двигалась по баллистической траектории со сверхвысокой скоростью.

В ночь на 9 января Россия впервые с начала полномасштабной войны нанесла удар по Львову баллистической ракетой, которая двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час. Враг утверждает, что это был «Орешник».

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что получил информацию от Воздушных сил, что РФ атаковала город баллистической ракетой, не уточнив названия.

Впрочем, он уточнил, что воздушная цель двигалась по баллистической траектории со сверхвысокой скоростью - около 13 тысяч километров в час.

«Это первый случай применения такого типа удара по Львову за время полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом. Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами», - заявил Садовый.

Он также прокомментировал, что Россия заявляет об ударе «Орешником», называя это «местью» за вымышленную атаку на резиденцию российского диктатора.

В ночь на 9 января мощные взрывы прогремели во Львове. В Воздушном командовании «Запад» Воздушных сил ВСУ заявили, что объекты инфраструктуры во Львове были атакованы в 23:47. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории.

Вероятно, Россия осуществила пуски с полигона «Капустин Яр», сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат. Впоследствии РФ подтвердила, что это был пуск «Орешника».

