Ученые предложили новое объяснение внезапного появления животных
- 9.01.2026, 11:48
В свое время над этим вопросом ломал голову Дарвин.
Новое исследование палеонтологов и математиков предлагает решение одной из самых давних проблем биологии, которая когда-то стала настоящей «головной болью» для Чарльза Дарвина, пишет New Voice.
Вопрос заключается во внезапном появлении сложных животных в палеонтологической летописи примерно 538 миллионов лет назад без очевидных доказательств их постепенного развития в более древних слоях пород.
В XIX веке Дарвин признавал, что отсутствие ископаемых предков сложных организмов противоречит его теории постепенной эволюции. В XX веке наука изобрела метод «молекулярных часов», основанный на идее, что генетические изменения накапливаются с постоянной скоростью. Согласно этому методу, общий предок всех сложных животных должен был жить около 570 миллионов лет назад.
Это создает временную пропасть в 30 миллионов лет. Получается, что в течение огромного периода океаны должны были быть населены разнообразными существами, которые не оставили никакого следа в геологической истории. Хотя предполагалось, что эти животные были слишком мелкими и мягкими для окаменения, такой масштабный пропуск в летописи всегда вызывал сомнения у исследователей.
В недавней статье палеонтолог Грэм Бадд и математик Ричард Манн предложили альтернативное объяснение: эволюционные часы могут менять свою скорость. По их мнению, в моменты появления больших групп организмов темп генетических мутаций значительно ускоряется.
Если представить эволюцию как видео, то в ключевые моменты она включается на «перемотку вперед». Например, если обычно одно генетическое отличие соответствует одному миллиону лет, то в периоды бурного развития за тот же миллион лет может накопиться два или три таких отличия. Это создает иллюзию, что прошло гораздо больше времени, чем есть на самом деле, и искусственно «отодвигает» дату появления предка вглубь прошлого.