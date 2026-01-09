закрыть
9 января 2026, пятница, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил о намерении начать боевые действия в Мексике

7
  • 9.01.2026, 12:21
  • 1,514
Трамп заявил о намерении начать боевые действия в Мексике
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США хочет воевать с картелями, которые «управляют страной».

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США начнут боевые действия «на местах» в Мексике. Воевать американский президент собирается против картелей, которые якобы «управляют Мексикой».

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы начнем действовать на местах в отношении картелей. Картели управляют Мексикой. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной», - заявил он.

Трамп добавил, что «мы уничтожили 97% наркотиков, поступающих водным путем», имея в виду серию ударов по лодкам у побережья Венесуэлы. И отметил, что картели «убивают 300 тысяч человек в США ежегодно».

«Наркотики... это ужасно. Это опустошает семьи. Вы теряете ребенка или родителей. Я имею в виду, что родители тоже умирают от наркотиков. Поэтому мы выполнили действительно хорошую работу», - заявил он.

При этом, отметил президент США, сейчас граница США «закрыта», хотя до Трампа она, мол, была «в полном беспорядке годами».

«Я сделал это в первый раз очень быстро. И на этот раз я сделал это еще лучше, потому что это был больший беспорядок. Это была граница, которой, пожалуй, не было в истории мира. Никогда не было такой границы, где любой мог просто пешком войти в твою страну. Граница сейчас вроде бы действительно закрыта. Закрыта. Вы не можете зайти. И никто не заходит. Никто даже не пытается», - заверил он.

Напомним, что после удачной операции в Венесуэле 3 января, когда был захвачен диктатор страны Николас Мадуро, Трамп выступил с угрозами в адрес Мексики и ее президента Клаудии Шейнбаум. Тогда президент США также заявил, что Мексикой якобы «управляют картели» и с этим «нужно что-то делать».

Сама Шейнбаум при этом дала понять, что не верит в то, что угрозы президента США Дональда Трампа вторгнуться в Мексику действительно серьезны. Она добавила, что готова сотрудничать с США в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и осудила американскую операцию в Венесуэле.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив