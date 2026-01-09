закрыть
В Беларуси из-за циклона «Улли» отменяют занятия в школах

  • 9.01.2026, 12:18
Что говорят в МЧС?

У некоторых школьников из Минского района выходные наступили раньше, чем планировалось. Из-за снегопадов и минусовых температур ребятам, которым нужно было добираться в учреждения образования на автобусах, разрешили остаться дома.

Остальные их одноклассники пошли на уроки. Однако бывают случаи, когда из-за непогоды занятия отменяются и вовсе. «Зеркало» посмотрело, что это за ситуации.

Ответ на вопрос о том, когда в школах могут отменить уроки из-за непогоды, прописан в «Требованиях для учреждений общего среднего образования». Из документа следует, что если к 7.00 на улице −25°С и ниже, а ветер при этом сильнее 3 м/сек, то дети, как правило, остаются дома. Однако окончательное решение по этому вопросу должны принимать местные исполнительные и распорядительные органы власти. Например, райисполком.

Обычно о том, что в школу из-за непогоды идти не нужно, родители и ученики узнают от администрации учебного заведения.

Отметим, что в пятницу, 9 января, в Беларуси объявили красный — самый мощный из всех уровней опасности. Причина сложной погоды — южный циклон «Улли» (ULLI). Из-за него на большей части Беларуси будет снежно. Ветер северный, северо-восточный порывистый, во многих районах сильный порывистый (усиление ветра порывами 15−20 м/с, ночью местами до 24 м/с). Температура воздуха днем составит −8…14°С, по юго-востоку −4…7°С.

В субботу, 10 января, сохранится влияние заполняющегося циклона. Временами снег, ночью местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти умеренный, ночью порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток −9...14°С, ночью при прояснениях до −18°С.

В воскресенье, 11 января, снегопады сохранятся, днем в отдельных районах ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −11…18°С, при прояснениях −19…23°С, днем −8…15°С.

Чтобы сориентировать граждан, как вести себя в непогоду, МЧС составило подробный перечень рекомендаций. Главная из них — по возможности оставаться дома. В случаях, когда это невозможно, пешеходам спасатели рекомендуют:

держитесь как можно дальше от легких построек, зданий с шаткими крышами, эстакад, мостов, рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев (особенно старых);

двигайтесь короткими шагами, слегка наклонившись вперед. Обледенелые тротуары в сочетании с сильным ветром значительно повышают риск падения;

помните: сильный ветер в разы ускоряет потерю тепла организмом. Прикрывайте лицо шарфом или капюшоном. Если вы чувствуете, что замерзаете, — немедленно зайдите в любое общественное здание (магазин, банк, аптеку).

