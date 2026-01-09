В Беларуси ввели изменения по процедурам, связанным с недвижимостью 9.01.2026, 12:30

В указе Лукашенко есть и другие новшества.

В Беларуси ввели изменения по административным процедурам. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает «Зеркало».

Среди прочего появятся новые административные услуги. «Например, речь идет о получении согласия органа опеки на отчуждение жилого помещения в интересах находящегося на государственном обеспечении несовершеннолетнего ребенка», — сообщила пресс-служба Лукашенко.

По некоторым административным услугам надо будет предоставлять дополнительные документы, которые надо предоставить. «Например, для сделок с государственной регистрацией недвижимого имущества, влекущих возникновение права общей совместной собственности супругов», — пояснили в пресс-службе Лукашенко.

При этом по более чем 100 административных процедур сократилось количество запрашиваемых документов. Например, при предоставлении документов, подтверждающих плату за осуществление ряда процедур, более полно будут использоваться возможности ЕРИП. Значительная часть сведений будет запрашиваться государственными органами самостоятельно.

Некоторые услуги отменили. «Так, исключается необходимость получения родителями справок, связанных с обеспеченностью детей путевками за счет бюджетных средств, — добавили в пресс-службе Лукашенко. — Соответствующие сведения будут автоматически запрашиваться из единой системы учета таких детей Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению».

