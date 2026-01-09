Москва попала в очень сложную ситуацию 4 Александр Невзоров

9.01.2026, 12:33

4,284

Александр Невзоров

Истинной мастерицей сочетать плаксивость и хамство является Захарова из МИД.

Россия угодила в очень сложную ситуацию.

Сейчас ей необходимо сохранять скулительную интонацию обиженной, на которую «все напали» и традиционную страшность в стиле «всех убьем, всех ограбим».

Это очень сложная задача.

Да, Россия научилась прикидываться невинной жертвой Запада, который «спит и видит» как бы отобрать у русских их 40 миллионов выгребных сортиров и другие сокровища духовности.

Но амплуа России, как «вечной страдалицы», и «терпилы», хранительницы таинственных «скреп» сильно повреждено идиотской войной в Украине.

Мир убедился, что «терпильность» это лишь маска страны-людоедки, которой постоянно нужна парная человечина.

Более того, имидж «мученицы» не нравится «огнедышащим патриотам».

(Фанаты России требуют постоянной демонстрации её наглости и свирепости).

Лучше всего сочетать опущенность и агрессивность умеют дамы на трассах.

Истинной мастерицей сочетать плаксивость и хамство является Маша Захарова из МИД.

Сегодня она, в своей традиционной «плечевой» манере, от имени МИД и Кремля Маша провозгласила, что «никаких импортных войск» на территории Украины-РФ «не потерпит».

Какое собачье дело России до того, кто, зачем и как приглашен Украиной на свою землю, осталось тайной.

Машин конферанс, напомним, вызван решением Европейской «Коалиции Желающих» разместить свои легионы на территории Украины и построить там множество военных баз.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com