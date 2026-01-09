Москва попала в очень сложную ситуацию4
- Александр Невзоров
- 9.01.2026, 12:33
Россия угодила в очень сложную ситуацию.
Сейчас ей необходимо сохранять скулительную интонацию обиженной, на которую «все напали» и традиционную страшность в стиле «всех убьем, всех ограбим».
Это очень сложная задача.
Да, Россия научилась прикидываться невинной жертвой Запада, который «спит и видит» как бы отобрать у русских их 40 миллионов выгребных сортиров и другие сокровища духовности.
Но амплуа России, как «вечной страдалицы», и «терпилы», хранительницы таинственных «скреп» сильно повреждено идиотской войной в Украине.
Мир убедился, что «терпильность» это лишь маска страны-людоедки, которой постоянно нужна парная человечина.
Более того, имидж «мученицы» не нравится «огнедышащим патриотам».
(Фанаты России требуют постоянной демонстрации её наглости и свирепости).
Лучше всего сочетать опущенность и агрессивность умеют дамы на трассах.
Истинной мастерицей сочетать плаксивость и хамство является Маша Захарова из МИД.
Сегодня она, в своей традиционной «плечевой» манере, от имени МИД и Кремля Маша провозгласила, что «никаких импортных войск» на территории Украины-РФ «не потерпит».
Какое собачье дело России до того, кто, зачем и как приглашен Украиной на свою землю, осталось тайной.
Машин конферанс, напомним, вызван решением Европейской «Коалиции Желающих» разместить свои легионы на территории Украины и построить там множество военных баз.
Александр Невзоров, «Телеграм»