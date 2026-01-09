закрыть
Сара Джессика Паркер и Хелен Миррен удостоены почетных наград «Золотого глобуса»

1
  • 9.01.2026, 12:43
Сара Джессика Паркер и Хелен Миррен удостоены почетных наград «Золотого глобуса»
Сара Джессика Паркер и Хелен Миррен
Фото: Getty Images

За вклад в кинематограф.

Актрисы Сара Джессика Паркер и Хелен Миррен получили престижные награды за вклад всей жизни накануне основной церемонии вручения премии «Золотой глобус», пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Паркер была удостоена «Премии Кэрол Бернетт» за выдающийся вклад в развитие телевидения. Награду ей вручил супруг, актер Мэттью Бродерик, который вспомнил, как в 1990-е годы сомневался в ее решении согласиться на роль Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». В итоге эта роль принесла Паркер шесть «Золотых глобусов» и две премии «Эмми».

Принимая награду, актриса заявила: «Для меня было привилегией и мечтой называть себя актером». Церемонию сопровождали трогательные слова от ее коллеги по сериалу Кристин Дэвис и символический тост с коктейлями «Космополитен» — фирменным напитком героини Паркер. 92-летняя Кэрол Бернетт лично приветствовала актрису, сказав: «Добро пожаловать в клуб».

Хелен Миррен, в свою очередь, получила «Премию Сесиля Б. ДеМилля» за выдающуюся карьеру в кино и на телевидении. 80-летняя актриса, лауреат «Оскара» за роль королевы Елизаветы II в фильме «Королева», имеет в активе три «Золотых глобуса» и номинирована на четвертый в этом году. Миррен была возведена в ранг Дамы Британской империи в 2003 году.

«Премия Сесиля Б. ДеМилля», учрежденная в 1952 году, ранее вручалась таким легендам, как Уолт Дисней, Джуди Гарленд, Опра Уинфри и Том Хэнкс.

