Путин бездарно потерял козырь Вадим Денисенко

9.01.2026, 12:58

Люфт для маневров у Кремля сузился.

В ночь на 9 января россияне нанесли комбинированный удар по Украине – по объектам критической инфраструктуры – с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, во время массированной атаки врагу удалось поразить ряд объектов – свои цели достигли 18 ракет и 16 ударных дронов. В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения – 36 ракет и 242 БПЛА различных типов.

Основным направлением удара была Киевская область, однако досталось и другим городам. В частности, россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. В Воздушном командовании «Запад» Воздушных сил ВСУ сообщили, что «воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории». А в Минобороны РФ заявили, что во время атаки по Львову российские войска применили баллистическую ракету «Орешник».

Москва официально заявила, что это - ответ за удар по Валдаю (в версию, что украинские силы атаковали резиденцию российского диктатора Владимира Путина президент США Дональд Трамп не поверил). Но есть нюансы.

Во-первых, это точно довольно слабый ответ. Россияне, похоже, демонстрируют президенту США Дональду Трампу: «Мы готовы бить «Орешником», но по Киеву (по центрам принятия решений) пока не ударим». Это такой себе «жест доброй воли». Но свой вымышленный козырь с атакой на Путина россияне профукали просто бездарно.

Главная их стратегия на самом деле – блэкауты. И эта стратегия остается неизменной. Путин верит, что этой зимой может «выключить» Украину и фронт посыплется. Это его идея-фикс.

Также стоит принять во внимание, что вчера, 8 января, россиянам передали наработанные документы по переговорам. Теперь у России есть, максимум, пара недель на то, чтобы придумать новую чепуху, почему переговоры срывает Украина.

Я остаюсь при мнении, что стратегией россиян по-прежнему является затягивание времени. И сейчас они судорожно ищут идеи, чтобы это время потянуть. В то же время, правда, сейчас Трамп будет ускорять все процессы.

Таким образом, люфт для маневров у Путина несколько сузился. Хотя он все еще исходит из парадигмы, что даже если он продолжит тянуть время, то Трамп ничего ему не сделает. Итак, главный вопрос: насколько активно США сейчас начнут бороться с так называемым теневым флотом РФ. Это и будет ответом на вопрос, когда Путин пойдет на переговоры.

Вадим Денисенко, УНИАН

