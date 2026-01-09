закрыть
9 января 2026, пятница, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Момент атаки «Орешника» на Львов показали на еще одном видео

  • 9.01.2026, 13:15
Момент атаки «Орешника» на Львов показали на еще одном видео

Хорошо заметна серия громких и последовательных взрывов.

В сети появилось видео момента атаки баллистической ракетой «Орешник» на один из объектов во Львовской области.

Кадры появились в местных каналах. На видео видно серию громких и последовательных взрывов. Атаку зафиксировали камеры видеонаблюдения вблизи атакованного объекта.

По версии России, «Орешник» якобы уничтожил объект критической инфраструктуры во Львове в ответ на якобы «атаку» на резиденцию диктатора Владимира Путина на Валдае, которую Украина отрицает.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив