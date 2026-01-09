Момент атаки «Орешника» на Львов показали на еще одном видео
- 9.01.2026, 13:15
Хорошо заметна серия громких и последовательных взрывов.
В сети появилось видео момента атаки баллистической ракетой «Орешник» на один из объектов во Львовской области.
Кадры появились в местных каналах. На видео видно серию громких и последовательных взрывов. Атаку зафиксировали камеры видеонаблюдения вблизи атакованного объекта.
По версии России, «Орешник» якобы уничтожил объект критической инфраструктуры во Львове в ответ на якобы «атаку» на резиденцию диктатора Владимира Путина на Валдае, которую Украина отрицает.