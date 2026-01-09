«Белавиа» выполнила первый рейс в Таиланд

«Белавиа» выполнила первый рейс в Таиланд1
- 9.01.2026, 13:22
Белорусы смогут попасть в Пхукет.
Авиакомпания «Белавиа» сегодня выполнила первый рейс в Таиланд. Как сообщили в компании, самолет Airbus A330-200 успешно приземлился в аэропорту Паттайи. Лайнер уже отправился в обратный рейс, его прибытие в Минск ожидается в 20:40 — следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта.
Следующий чартерный рейс в Таиланд «Белавиа» выполнит 11 января. На этот раз белорусские туристы смогут попасть на Пхукет.