9 января 2026, пятница, 14:04
«Белавиа» выполнила первый рейс в Таиланд

  9.01.2026, 13:22
«Белавиа» выполнила первый рейс в Таиланд

Белорусы смогут попасть в Пхукет.

Авиакомпания «Белавиа» сегодня выполнила первый рейс в Таиланд. Как сообщили в компании, самолет Airbus A330-200 успешно приземлился в аэропорту Паттайи. Лайнер уже отправился в обратный рейс, его прибытие в Минск ожидается в 20:40 — следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта.

Следующий чартерный рейс в Таиланд «Белавиа» выполнит 11 января. На этот раз белорусские туристы смогут попасть на Пхукет.

