Спецпредставитель Трампа Коул ответил жене белорусского политзаключенного
- 9.01.2026, 13:38
- 1,304
Белорусы ждут новых освобождений.
Жена белорусского политзаключённого, проживающая в Варшаве (её полное имя не раскрывается), обратилась в соцсети X к специальному представителю президента США Джону Коулу.
«Я белоруска, я жена политзаключённого. У нас маленькие дети. Мой муж всё ещё не освобождён, но у меня есть надежда. Я благословляю вас, мистер Джон Коул», — написала она.
В ответ американский чиновник коротко заявил: «Работаю над этим».
Отметим, последняя партия политзаключенных была освобождена 13 декабря. Лукашенко отпустил на свободу 123 узников совести.