закрыть
9 января 2026, пятница, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецпредставитель Трампа Коул ответил жене белорусского политзаключенного

  • 9.01.2026, 13:38
  • 1,304
Спецпредставитель Трампа Коул ответил жене белорусского политзаключенного

Белорусы ждут новых освобождений.

Жена белорусского политзаключённого, проживающая в Варшаве (её полное имя не раскрывается), обратилась в соцсети X к специальному представителю президента США Джону Коулу.

«Я белоруска, я жена политзаключённого. У нас маленькие дети. Мой муж всё ещё не освобождён, но у меня есть надежда. Я благословляю вас, мистер Джон Коул», — написала она.

В ответ американский чиновник коротко заявил: «Работаю над этим».

Отметим, последняя партия политзаключенных была освобождена 13 декабря. Лукашенко отпустил на свободу 123 узников совести.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив