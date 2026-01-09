Спецпредставитель Трампа Коул ответил жене белорусского политзаключенного 9.01.2026, 13:38

Белорусы ждут новых освобождений.

Жена белорусского политзаключённого, проживающая в Варшаве (её полное имя не раскрывается), обратилась в соцсети X к специальному представителю президента США Джону Коулу.

«Я белоруска, я жена политзаключённого. У нас маленькие дети. Мой муж всё ещё не освобождён, но у меня есть надежда. Я благословляю вас, мистер Джон Коул», — написала она.

В ответ американский чиновник коротко заявил: «Работаю над этим».

Отметим, последняя партия политзаключенных была освобождена 13 декабря. Лукашенко отпустил на свободу 123 узников совести.

