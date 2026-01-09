Удар «Орешником» по Львову: раскрыта цель Кремля 9.01.2026, 13:46

Место для атаки было выбрано не случайно.

Российский диктатор Владимир Путин пытается запугать страны НАТО, нанося удар ракетой «Орешник» вблизи границ Польши.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат. «Мы не знаем, что там Путин называет «Орешником». Да, мы говорим о баллистической ракете средней дальности. Это оружие, которым Путин уже не впервые пугает Запад», - отметил он.

Игнат напомнил, что ранее россияне нанесли удар такой ракетой по городу Днепр, а сегодня - по Львову.

«Таким образом противник делает из этого мощную и медийную тему, потому что нужно запугать Запад, что мы, мол, бьем далеко, аж под границы стран НАТО, в данном случае близко к Польше. Противник выбрал Львовскую область для того, чтобы провести такие атакующие действия с целью влияния на наших партнеров», - подчеркнул военный.

По его словам, также враг пытается спровоцировать панику среди украинцев, нанося удары накануне морозов. «Бьют по объектам критической инфраструктуры практически во всех регионах», - сказал он.

Игнат рассказал, что сегодня россияне не применяли стратегическую авиацию. «Были только наземные комплексы, баллистические ракеты «Искандер-М» или комплексы С-400, которые могут бить по баллистической траектории», - добавил он.

По его словам, врагом было в общей сложности применено 36 ракет: 13 баллистических ракет «Искандер-М/С-400», 22 крылатых ракет «Калибр»; 1 баллистическую ракету средней дальности.

Он добавил, что столица Украины была атакована дронами и ракетами с разных сторон одновременно – это комбинированная массированная атака на Киевский регион.

«Понятно, что это создает нам проблемы. Такое количество одновременно сбивать крайне трудно с высоким результатом, поэтому из 13 баллистических ракет сбито 8. Это также высокий показатель по перехвату. К сожалению, с «Калибрами» показатель меньше – 10 из 22, это почти половина. Основная проблема на сегодня – дефицит зенитных ракет к ЗРК», – добавил Игнат.

Он отметил, что авиация в этой ситуации не может работать там, где работает наземная противовоздушная оборона.

