«Для Хаменеи Россия — лишь попутчик» 9.01.2026, 13:58

Евгений Магда

Политолог прокомментировал протесты в Иране и их возможные последствия.

Массовые протесты охватили Иран, и несмотря на жесткие блокировки интернета и угрозы силовиков, улицы городов продолжают заполняться людьми.

Что сейчас происходит в Иране? Насколько широко распространились протесты?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал руководителю украинского Института мировой политики Евгению Магде:

— Думаю, что протесты достаточно широко распространились, как для такой масштабной страны Ближнего Востока, как Иран. Сказать о том, что они обязательно приведут к смене власти, я не возьмусь.

— Протестующие заявили, что сегодня — решающий день. Каким может быть развитие событий и есть ли шанс на перелом?

— Понимаете, практика показывает, что революции осуществляются, как правило, в столицах, но ни в Тегеране, ни в религиозной столице Ирана, городе Кум, нет, насколько мне известно, такого преимущества протестующих, которое позволяет им говорить о кардинальном успехе. Это логика протестующих — говорить о том, что они побеждают. Иначе кто к ним будет присоединяться, если они не будут этого говорить? Поэтому все логично.

— Падение режима аятолл станет серьезным ударом по Путину, который уже теряет союзников один за другим. Как может отреагировать Россия?

— Я считаю, что для Али Хаменеи Россия — это попутчик, а не стратегический союзник. А что касается Ирана — государства, которое под санкциями сумело наладить, например, производство «Шахедов» и обмениваться ракетными ударами с Израилем, как в пинг-понг, еще и через запредельное государство, — наверное, у него есть какие-то устойчивые моменты.

Думаю, что слухи о том, что Хаменеи уже сидит в самолете, который вылетает в Москву, несколько преувеличены.

— Какую поддержку иранским протестующим могут предоставить США и Израиль — и насколько это способно повлиять на ситуацию?

— США и Израиль не собираются оказывать помощь протестующим. Они собираются реализовывать собственные интересы. Это раз.

Американцы пять лет назад убили Касема Сулеймани, лидера специальных операций Ирана. Но я так скажу, и об этом говорил принц Реза Пехлеви, что если будет американское внешнее воздействие, вооруженное вмешательство, это может консолидировать иранское общество против агрессора. Поэтому и США, и Израиль должны работать через свою агентуру. Это классика.

Но надо понимать, что у Ирана очень большой опыт противостояния со всеми врагами. Они достаточно мощные. И это шиитское государство, тогда как большинство стран ислама — сунниты.

