США передали России согласованный с Украиной мирный план

  9.01.2026, 14:18
Белый дом хочет получить от Кремля четкий ответ на согласованный с Киевом мирный план, пишет Axios.

Представители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в среду встретились в Париже с посланцем Путина Кириллом Дмитриевым и обсудили с ним предложения, почти по всем аспектам которых удалось договориться с Украиной, рассказал изданию знающий об этом человек.

Путин до сих пор не продемонстрировал никакой заинтересованности не только в заключении мирной договоренности, но и в серьезном обсуждении условий прекращения боевых действий. Он продолжает наносить массированные удары по украинским городам. В ночь на пятницу его армия, по информации Воздушных сил ВСУ, запустила по Львовской области баллистическую ракету средней дальности с полигона Капустин Яр в Астраханской области, где базируются ракетные комплексы «Орешник».

Французская газета Le Monde сообщила в среду, что Дмитриев был замечен около посольства США в Париже. Уиткофф и Кушнер ознакомили его с положениями мирного плана после того, как накануне в течение двух дней вели переговоры с представителями Украины и Европы, включая Владимира Зеленского и лидеров Великобритании, Германии и Франции, пишет Axios.

Как сообщил после этих переговоров Зеленский, США проинформировали его, что обсудят с Россией согласованные предложения. Последний раунд американо-украинско-европейских обсуждений был связан с рассмотрением двух основных спорных вопросов. Они касаются гарантий безопасности для Украины и ее возможных территориальных уступок в Донбассе.

В качестве таких гарантий со стороны коалиции желающих Великобритания и Франция приготовили направить в Украину по 7500 военнослужащих для контроля за соблюдением мирной договоренности, сообщала The Times со ссылкой на два британских источника. Что касается гарантий со стороны США, то в заявлении коалиции они не были прописаны. Зеленский, однако, заявил в четверг, что соответствующее соглашение между Украиной и США «по сути готово для окончательного утверждения на высшем уровне» с Трампом.

