Белорусы стали снова жаловаться на картошку 4 9.01.2026, 14:23

1,456

Качество корнеплодов шокирует.

В Беларуси покупатели всё чаще жалуются на качество картофеля. Очередной повод для обсуждений появился в Гродно.

В одном из магазинов города женщина осталась недовольна состоянием «второго хлеба» и опубликовала видео в TikTok. Журналисты tochka.by посмотрели, что именно вызвало возмущение покупательницы.

По словам женщины, она собиралась купить белорусский картофель по цене Br1,01 за килограмм, однако качество продукта её неприятно удивило.

«Разве такое может быть?» — задаётся вопросом автор видео.

Покупательница считает, что такой картофель больше подходит «на корм», чем для продажи. «Просто какой-то кошмар», — резюмирует она.

Отмечается, что часть клубней действительно была с глубокими трещинами, а некоторые уже начали прорастать. В то же время на прилавке всё же встречались и нормальные корнеплоды.

Видео вызвало бурную реакцию в TikTok. Пользователи активно спорили: одни уверены, что за такую цену качество вполне приемлемое, другие настаивают, что подобный товар не должен поступать в продажу.

Среди комментариев — самые разные мнения (орфография и пунктуация авторов сохранены):

— «Вырасти сама, в чем проблема?» — «Это кормовая. Такое не должно поступать в продажу». — «Что вы хотите по рублю купить? На рынке покупайте». — «В смысле: не нравится – не покупай! Существуют требования к качеству продуктов, они должны соблюдаться». — «Интересно, министры, директора и начальники купили бы такой картофель? Однозначно, нет». — «Картофельный квест 2026 считаю открытым. Ура, товарищи!» — «Никогда, насколько помню, такой ужасной картошки не было. А где качественная картошка?»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com