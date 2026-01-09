В истеричном припадке3
- Александр Коваленко
- 9.01.2026, 14:29
Почему Россия больше года держала паузу с «Орешником»?
Поскольку сейчас начнется очередное, массовое, набрасывание на вентилятор «Орешника», хочу напомнить следующее.
Ракета РС-26 Рубеж, она же «Орешник», в конвенционном виде представляет собой носитель 36 болванок, каждая из которых при падении выделяет энергию удельной мощностью, эквивалентной 20−25 кг тротила. Иными словами, эффект от «Орешника» сопоставим с ударом 700−750 кг тротила, или полторы баллистические ракеты 9М723 ОТРК Искандер, или 7 авиационных бомб ФАБ-250.
Если кто не знает, то фронтовой бомбардировщик Су-34 может разместить 22 авиабомбы ФАБ-250, суммарной мощностью эквивалентной более, чем 2 тоннам тротила.
То есть, ракета стоимостью в 100 миллионов долларов несет в три раза меньший разрушительный эффект, нежели вылет Су-34 с полной нагрузкой ФАБ-250, либо две ракеты 9М723, суммарной стоимостью 3 млн долларов.
По сути, за стоимость одного Орешника Россия могла бы запустить более 50 баллистических ракет 9М723 с общей мощностью в 35 раз более разрушительной, нежели конвенционный «Орешник».
Кроме того, интересным является и то, что это второе применение Орешника за период в более, чем год! А за это время было столько поводов применить эту ракету и столько истеричных призывов это сделать от российских говорящих голов. В ответ за операцию Паутина, в ответ за горящие НПЗ, в ответ за ликвидированных генералов, в ответ за подводную лодку, в конце концов, и за квартиру Ларисы Долиной!
23 октября Путин пообещал на удары вглубь территории России некий «ошеломляющий» ответ, и многие российские пропагандисты обрадовались, вот он, будет второй по счету удар Орешником — дождались! Но… нет.
Очевидно, Россия в течение года смогла собрать одну единицу готовой продукции в виде БРСД Орешник, что, в некотором смысле, соответствует темпам сборки МБР Сармат — 1−2 ракеты в год. И применить ее только с одной целью — в истеричном припадке запугать Украину и Запад своей вундерваффе.
Из всего вышеизложенного, думаю, все вполне смогут сделать довольно недвусмысленный вывод. Правда, ведь?
