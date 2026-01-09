Глава МИД Эстонии: Давление на Россию должно стать невыносимым 9.01.2026, 14:40

Маргус Тсахкна

Вывод может быть только один.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна после ночной воздушной атаки РФ на Украину призвал усилить давление на Россию до такой степени, чтобы оно стало невыносимым.

Об этом Тсахкна написал в соцсети Х.

Министр отметил, что последние шаги Европы, Украины и Соединенных Штатов по разработке гарантий безопасности, а также события в Венесуэле заставили Путина нервничать.

«Ответом России стал воздушный террор против Украины, в результате которого погибли гражданские лица, а сотни тысяч людей остались без отопления, электроэнергии и воды в середине зимы. Россия также снова применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в намеренно провокационном ударе вблизи границ Европейского Союза и НАТО», – заявил дипломат.

По его словам, очевидно, что Россия остается на своем старом пути, не стремится к миру и не отказалась от своей цели уничтожить Украину.

«Вывод может быть только один. Чтобы заставить Россию изменить курс, международное политическое и экономическое давление должно быть усилено до максимума и стать невыносимым», – заявил Тсахкна.

