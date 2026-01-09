Ученые выяснили, зачем собаки подслушивают своих хозяев 9.01.2026, 14:51

Так они учат новые слова.

«Сходишь с Шариком погулять?» Владельцы собак знают, что некоторые слова лучше не произносить, чтобы питомец не подслушал разговор и не обрадовался раньше времени. Новое исследование, опубликованное в Science, показало, что особая группа собак также способна запоминать названия предметов, подслушивая разговоры своих хозяев, пишет «Вокруг света».

Подобно малышам, которые одинаково хорошо усваивают информацию как из подслушанных разговоров, так и из непосредственного общения, одаренные собаки преуспевают в обоих случаях.

Что делает это открытие выдающимся

Хотя собаки прекрасно усваивают такие команды, как «сидеть» или «лежать», лишь очень небольшая группа собак демонстрирует способность запоминать названия предметов. Эти одаренные в изучении слов собаки могут быстро выучить сотни названий игрушек во время обычных игр с хозяевами.

Дети могут легко запоминать новые слова с помощью различных процессов. Один из таких процессов — запоминание слов, услышанных от других, когда ребенок запоминает новые слова, пассивно слушая разговоры взрослых. Для этого дети должны следить за взглядом и вниманием говорящих, улавливать коммуникативные сигналы и выделять нужные слова из непрерывного потока речи.

До сих пор было неизвестно, могут ли собаки также узнавать новые метки объектов, когда к ним не обращаются напрямую. Исследование показало, что социально-когнитивные процессы, позволяющие усваивать новые слова из услышанной речи, свойственны не только людям. При определенных условиях некоторые собаки ведут себя поразительно похоже на маленьких детей.

Как все выяснилось

Во время первого эксперимента исследовательская группа протестировала 10 собак в двух ситуациях:

Владельцы показали собаке две новые игрушки и несколько раз назвали их, взаимодействуя непосредственно с собакой.

Собаки пассивно наблюдали за тем, как их хозяева рассказывали об игрушках другому человеку, вообще не обращаясь к собаке.

В целом в каждом эксперименте собаки слышали название каждой новой игрушки всего восемь минут в течение нескольких коротких сеансов. Чтобы проверить, запомнили ли собаки новые названия, игрушки поместили в другую комнату и попросили собак принести каждую игрушку по имени (например, «Можешь принести Тедди?»). Результат: в обоих экспериментах 7 из 10 собак запомнили новые названия.

Собака показала очень хорошие результаты уже в первых испытаниях теста: 80% правильных ответов в условиях, когда ей обращались напрямую, и 100% правильных ответов в условиях, когда она слышала речь. В целом, собаки справлялись с заданиями так же хорошо, когда учились на основе услышанной речи, как и когда их обучали напрямую.

Собаки преодолевают ключевую трудность в изучении названий предметов

Во втором эксперименте исследователи поставили перед собаками новую задачу: сначала владельцы показывали им игрушки, а затем клали их в ведро, называя игрушки только тогда, когда они были вне поля зрения собак. Это создавало временной разрыв между моментом, когда собака видела предмет, и моментом, когда она слышала его название. Несмотря на этот разрыв, большинство собак успешно выучили новые названия предметов.

Что мы можем узнать из этого исследования

Исследование показывает, что способность учиться на основе подслушанной речи может опираться на общие социально-когнитивные механизмы, присущие всем видам, а не быть уникальной особенностью человеческого языка.

Недавно выяснилось, что собаки стареют быстрее в молодости, и способ перевода возраста собак в человеческий оказался куда сложнее привычной формулы «умножить на семь».

