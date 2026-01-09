Важно откуда летел «Орешник» и куда: что скрыла РФ за атакой 2 9.01.2026, 14:54

5,166

коллаж: Фокус

Эксперты обратили внимание на несколько аспектов.

В ночь на 9 января Россия нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности «Орешник», которая двигалась со скоростью около 13 тысяч км/ч. Формально речь идет об атаке на объекты критической инфраструктуры, однако Фокус выяснил, что выбор цели, место пуска и момент удара свидетельствуют о значительно более широком военно-политическом маневре, пишет «Фокус».

Россия в ночь на 9 января применили баллистическую ракету средней дальности «Орешник» и ударили по объектам критической инфраструктуры во Львовской области. По данным Воздушных сил ВСУ, ракета двигалась со скоростью около 13 000 км/ч и летела по баллистической траектории.

Пуск осуществили с территории России — вероятно, с полигона «Капустин Яр». В результате удара в отдельных населенных пунктах области были временные проблемы с электро- и газоснабжением. О жертвах или раненых на утреннее время не сообщается.

Журналисты и эксперты обращают внимание: этот удар имеет не только тактическое, но и стратегически-политическое измерение. Применение ракеты «Орешник» по западной Украине — близко к границам ЕС и НАТО — рассматривают как попытку России продемонстрировать «свою силу» перед Западом и запугать европейских партнеров.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, сам факт применения «Орешника» — даже если реальных значительных разрушений может не быть — служит для Москвы сигналом внешнеполитического давления: мол, смотрите, какие мощные возможности у нас есть, и не шагайте дальше в поддержке Украины.

Эксперты отмечают, что такой демонстративный запуск дорого обходится России, но может иметь информационно-психологический эффект именно для западной аудитории.

Это уже второе подтвержденное боевое применение ракеты «Лещина» с момента ее появления в арсенале российских сил.

Удар «Орешником» — многовекторный сигнал Украине, Европе и США

Военный эксперт Дмитрий Снегирев обращает внимание, что первым принципиальным моментом в применении ракеты «Орешник» стало место ее пуска. Речь идет о полигоне Капустин Яр на территории Российской Федерации, а не о Республике Беларусь. Это имеет ключевое значение для понимания военно-политического контекста атаки.

«Ранее в информационном пространстве активно распространялся тезис о якобы постановке «Орешника» на боевое дежурство в Беларуси. Хотя эта информация впоследствии была опровергнута, ее появление не было случайным. Она выполняла функцию военно-политического давления, прежде всего на украинское руководство, ведь запуск ракеты с территории Беларуси существенно сокращал бы подлетное время. Расстояние от Капустиного Яра и расстояние от белорусского направления — это принципиально разные параметры с точки зрения реагирования систем противовоздушной обороны», — объясняет Фокусу эксперт.

Факт пуска именно с территории России, отмечает Снегирев, свидетельствует о том, что Москва не решилась на дальнейшую эскалацию, которая неизбежно возникла бы в случае привлечения белорусского плацдарма. Это также указывает на понимание Кремлем тенденций со стороны США по постепенному выводу Беларуси из орбиты жесткого военно-политического контроля России. В этом смысле удар имеет и обратный сигнал — существование «красных линий», которые РФ пока не готова пересекать.

«Второй важный аспект — география удара. Несмотря на информационные вбросы о возможной «ответной атаке» в ответ на якобы удары украинских беспилотников по резиденции российского диктатора, а также предположения о поражении центров принятия решений в Киеве, правительственные кварталы столицы не стали целями атаки. Объектом удара оказалась Львовская область, что снова демонстрирует ограниченный характер действий России», — продолжает Снегирев.

«Орешник» по Львовщине: энергетическое и психологическое давление

Третий фактор — характер цели. По оценке эксперта, удар был направлен по инфраструктурному объекту, а именно по подземному газовому хранилищу. Такой выбор не является случайным и свидетельствует о сочетании сразу нескольких факторов, включая выбранный момент атаки.

Отдельное значение имеет и дата удара. Она пришлась на период активной дипломатической фазы Украины, в частности на подписание в Париже договоренностей в рамках так называемой «Коалиции желающих» относительно возможного размещения иностранного военного контингента и военных баз на территории Украины как элемента гарантий безопасности. Для России такие сценарии являются четкими «красными линиями».

«В этом контексте применение «Орешника» следует рассматривать как предупредительный сигнал не столько Украине, сколько европейским партнерам, прежде всего Великобритании. Тем более, что российская сторона ранее прямо заявляла: в случае реализации подобных сценариев военные стран Запада будут рассматриваться как законные военные цели. Фактически речь идет о попытке запугивания и сдерживания», — говорит эксперт.

Четвертый элемент, по словам Снегирева, — энергетический фактор. Удар был нанесен в период максимальной нагрузки на украинскую энергосистему из-за резкого похолодания и пика отопительного сезона. До этого Россия атаковала объекты в Днепропетровской области, где были обесточены семь шахт, что сделало невозможным добычу энергетического угля, необходимого для прохождения зимы. Поражение газового хранилища во Львовской области логично вписывается в попытку сорвать отопительный сезон и создать условия энергетического давления на фоне ожидаемых сильных морозов.

Пятый фактор — психологическое давление. Удар по западному региону Украины должен был продемонстрировать гражданскому населению, что понятие «тыловых» районов больше не существует, а вся территория страны находится в зоне потенциального поражения. Это элемент комплексной информационно-психологической операции, особенно на фоне предыдущих массированных атак по восточным и южным регионам.

Отдельно эксперт не исключает, что этот удар был и сигналом Соединенным Штатам, в частности на фоне информации об операциях американского спецназа по задержанию танкеров так называемого «теневого флота» России. Совокупность всех факторов, отмечает Снегирев, свидетельствует о том, что дата и характер атаки были выбраны сознательно и неслучайно.

Еще один показательный момент — ракета была применена без боевой части. Это элемент российской тактики так называемых «качелей»: с одной стороны — демонстрация потенциальных возможностей и угроза дальнейшей эскалации, с другой — попытка показать якобы сдержанность и «договороспособность». Таким образом Кремль дает понять, что в случае отсутствия уступок со стороны Запада возможны значительно более жесткие сценарии.

«В совокупности все эти элементы формируют целостную картину многовекторной военно-политической операции, направленной одновременно против Украины, европейских партнеров, Соединенных Штатов и Великобритании», — резюмирует Снегирев.

