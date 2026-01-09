В Беларуси может похолодать до -26°С
Морозы усилятся.
В ближайшие дни в Беларуси сохранится зимний характер погоды с постепенным усилением морозов.
В субботу, 10 января, погодные условия будет определять южный циклон, теряющий активность и смещающийся на восток страны. По Беларуси пройдёт снег, ночью по северу возможна слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от −9 до −15 °С, днём — от −8 до −13 °С.
В воскресенье, 11 января, морозы усилятся. На большей части территории страны снова ожидается снег, местами сохранится гололедица. Ночью температура опустится до −11…−18 °С, а при прояснениях — до −23 °С. Днём будет −8…−15 °С.
В понедельник, 12 января, на большей части Беларуси пройдёт кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Ночью температура составит от −10 °С на западе до −23 °С на востоке страны, при прояснениях — до −26 °С. Днём ожидается −9…−16 °С, по западу — −6…−8 °С.
Синоптики предупреждают о сложной дорожной обстановке из-за снега и гололедицы.