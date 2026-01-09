Снегопад порвал крышу футбольного манежа в Витебске 9.01.2026, 15:10

1,234

Видеофакт.

Из-за обильного снегопада в Витебске была повреждена мембрана футбольного манежа ЦСК «Витебск».

Об инциденте сообщили городские Telegram-паблики. В результате порыва воздухоопорной конструкции занятия в манеже временно приостановили.

На место происшествия выезжал председатель Витебского горисполкома Алексей Героев. Позже было принято решение спустить воздухоопорную мембрану, чтобы провести необходимые ремонтные работы.

