Аятолла в тупике

Аятолла в тупике2
- 9.01.2026, 15:32
Режим в Иране не может справиться с кризисом легитимности.
Антиправительственные протесты в Иране продолжают набирать силу, а внешнее давление осложняет положение духовенства, которое пока не в состоянии справиться с кризисом легитимности. Демонстрации, начавшиеся в Тегеране в прошлом месяце, охватили все провинции страны, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Кризис легитимности аятоллы Али Хаменеи усиливается на фоне массовых демонстраций и падения доверия к государственным институтам. Многие иранцы воспринимают руководство как оторванное от реальных проблем населения, неспособное обеспечить экономическую стабильность и социальную справедливость. Это подрывает традиционные источники авторитета духовенства, обрекая любые попытки сохранения контроля на провал.
Власти применяют двойственную стратегию: экономические протесты декларируются законными и предполагают диалог, тогда как уличные столкновения разгоняются слезоточивым газом. «Крах затронул не только риал, но и доверие», — отметил Алекс Ватанка, директор программы по Ирану в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне. По его словам, многолетняя практика репрессий и частичных уступок начинает исчерпывать себя, а перемены в стране кажутся неизбежными.
Верховный лидер 86-летний аятолла Али Хаменеи пообещал, что Иран «не уступит врагу», но его долгосрочная стратегия, включающая марионеточные силы, обход санкций и развитие ядерной программы, потерпела крах. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать протестующих в случае насилия со стороны сил безопасности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал протесты «решающим моментом», когда иранский народ берет свое будущее в свои руки.