Что стало с мужчиной, тело которого откопали из-под снега в Минске

Что стало с мужчиной, тело которого откопали из-под снега в Минске3
- 9.01.2026, 15:51
- 4,844
Им оказался 59-летний житель столицы.
Минская милиция заявила, что смерть мужчины, тело которого было обнаружено на улице Байкальской, не носит криминального характера.
Утром во время расчистки двора возле дома № 66 по улице Байкальской жители нашли под снегом тело мужчины. Информация быстро получила широкий общественный резонанс и вызвала различные версии произошедшего.
По данным правоохранительных органов, погибшим оказался 59-летний житель Минска, имевший инвалидность из-за сердечного заболевания. Утром он направился на работу, однако по дороге почувствовал резкое ухудшение самочувствия, сообщил об этом жене и решил вернуться домой.
В результате внезапного ухудшения состояния здоровья мужчина скончался.