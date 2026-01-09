Что стало с мужчиной, тело которого откопали из-под снега в Минске 3 9.01.2026, 15:51

Фото: threads.com/@varvara_krasadl

Им оказался 59-летний житель столицы.

Минская милиция заявила, что смерть мужчины, тело которого было обнаружено на улице Байкальской, не носит криминального характера.

Утром во время расчистки двора возле дома № 66 по улице Байкальской жители нашли под снегом тело мужчины. Информация быстро получила широкий общественный резонанс и вызвала различные версии произошедшего.

По данным правоохранительных органов, погибшим оказался 59-летний житель Минска, имевший инвалидность из-за сердечного заболевания. Утром он направился на работу, однако по дороге почувствовал резкое ухудшение самочувствия, сообщил об этом жене и решил вернуться домой.

В результате внезапного ухудшения состояния здоровья мужчина скончался.

