Шах Ирану Михаил Крутихин

9.01.2026, 16:11

1,574

Фото: Getty Images

США предстоит работа над ошибками.

Волнения на улицах иранских городов пока идут по нарастающей, усталости протестующих или отступления под нажимом правительственных сил наблюдатели еще не заметили. Предсказывать исход нынешних протестов рано: предыдущие выступления 2009, 2017, 2019 и 2022 годов захлебнулись относительно быстро.

В пользу продолжения и даже усиления протестов говорят новые условия: во-первых, режим ослаблен после поражения в 12-дневной июньской войне с Израилем; а во-вторых, население испытывает гигантские — если не невыносимые — проблемы из-за ухудшения экономической ситуации и кризисов в снабжении водой, электроэнергией и газом.

А еще и интернет отключен, почти перестала работать мобильная связь.

Если народное движение перерастет в революционное свержение власти шиитского духовенства (а шансы на такое развитие событий есть), возникает вопрос о целях восстания и его идеологической направленности. Организованная оппозиция в виде политических партий и революционных групп в нынешнем Иране отсутствует, все развивается стихийно, и ориентироваться наблюдателям приходится на лозунги, под которыми выступают протестующие.

Началась эта война протестов 28 декабря с забастовок и митингов мелкой и средней торговой буржуазии — так называемых «базари», которые возмутились даже не инфляцией, а повышением официального курса доллара с 42 025 риалов до 42 125 риалов («черный» курс выскочил на отметку 1,45 млн риалов за доллар). Вмиг подорожавший импорт, да еще и повышение цен на бензин и дизтопливо, вывели торговцев на улицы.

И тут к ним присоединилась учащаяся и, конечно, безработная молодежь, да и другие слои населения — и началось… К лозунгам экономического характера мгновенно добавились призывы, направленные против главы государства «Смерть диктатору!» и «Смерть Хаменеи!»

А затем с беспрецедентным размахом пошли мощные монархические лозунги. Демонстранты принялись скандировать «Шах вечен!» и призывать к возвращению к власти свергнутой в 1979 году династии Пехлеви. Это радикально новый элемент ситуации, и он несет угрозу тем деятелям Исламской республики, которые, видя размах уличных протестов, планировали реформы по пути либерализации, чтобы спасти от крушения завещанный ещё Хомейни государственный строй — пусть даже и ценой смены верховного лидера.

Возвращение шахского строя в расчеты реформаторов не входило.

Другим заметным новым элементом массового движения стали протесты не просто против правительства, а именно против власти шиитского духовенства. Зазвучали призывы к возвращению к культурно-историческим ценностям великой иранской цивилизации и робкие пока намеки на то, что наследникам древних царей и героев неплохо было бы покончить и с религией, навязанной стране арабскими захватчиками и оккупантами, то есть исламом. Лежащая в основе деятельности Исламской республики идеология хомейнизма, то есть распространение шиитской формы ислама через террористические организации по всему Ближнему Востоку и геноцид евреев, в глазах многих иранцев стала причиной нынешних бед страны.

Можно заметить, что участники нынешнего движения не хотят повторять ошибки тех, кто 47 лет тому назад свергал шаха и приводил к власти Хомейни. Революционные силы того периода получили у образованных иранцев нового времени презрительную кличку «пятидесятисемишники» (по иранскому календарю свержение шаха произошло в 1357 году), а одной из популярных речевок на митингах стала такая: «Смерть трем паскудникам: мулле, леваку и моджахеду!» Моджахеды — это члены организации «Моджахеды народа», идеологи которых пытались скрестить ислам с марксизмом и в конце концов превратились в террористическую группу, за которой тянется длинный кровавый след.

В целом создаётся впечатление, что ведущим идейным направлением нынешних протестов становится призыв к замене исламского строя на монархию.

И здесь, судя по всему, пересматривать отношение к настроениям иранского народа придется и американцам, и израильтянам. В Иерусалиме и Вашингтоне до последнего времени не хотели воспринимать всерьез монархические симпатии иранской «улицы». В расчет принимались два сценария.

По одному из них к власти в Тегеране придут более сговорчивые реформаторы, которые свернут ядерную и ракетную программы, откажутся от поддержки терроризма и наладят нормальные отношения с соседями по региону и с Западом (вариант трамповской «сделки»).

По другому сценарию власть джихадистов-хомейнистов будет свергнута, и по новой конституции в Иране возникнет некая демократическая республика.

Ни в том, ни в другом случае восстановление монархии не предусматривалось. Когда в США проводили спонсированные мероприятия иранской эмигрантской оппозиции, главными участниками становились не монархисты, а те самые моджахеды, которые давно потеряли в Иране всякий авторитет.

Сейчас, когда и внутри Ирана, и за границей все большую силу и влияние приобретает сын свергнутого шаха Реза Пехлеви как признанный лидер олппозиции, политика США и Израиля в отношении этой страны должна претерпеть кардинальный пересмотр. Ошибок, которые в Иране в 1978–1979 году совершала администрация Картера, способствовавшая падению династии Пехлеви и становлению хомейнистского режима, повторять нельзя. Тем более что участники иранского народного движения возлагают большие надежды в достижении своих целей на вооруженную помощь Израиля и США в свержении власти исламистов.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com