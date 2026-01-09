Довольный белорус катается на лыжах прямо в центре Минска

Довольный белорус катается на лыжах прямо в центре Минска7
- 9.01.2026, 16:28
Видеофакт.
В Беларуси бушует циклон «Улли». За последние 12 часов выпала почти месячная норма снега, что создало определённые трудности на улицах.
Однако нашлись и те, кто получил от такой погоды настоящее удовольствие. В центре Минска один из жителей прокатился на лыжах.
Мужчина в спортивной экипировке выложил видео в TikTok, на котором он мчится на лыжах в районе парка Горького.
«Это лучший день в моей жизни просто. Этот город сегодня мой», — эмоционально говорит он.
Немного прокатившись, он добавил о своих впечатлениях: «Офигенные ощущения».
