10 января 2026, суббота
Довольный белорус катается на лыжах прямо в центре Минска

  9.01.2026
Видеофакт.

В Беларуси бушует циклон «Улли». За последние 12 часов выпала почти месячная норма снега, что создало определённые трудности на улицах.

Однако нашлись и те, кто получил от такой погоды настоящее удовольствие. В центре Минска один из жителей прокатился на лыжах.

Мужчина в спортивной экипировке выложил видео в TikTok, на котором он мчится на лыжах в районе парка Горького.

«Это лучший день в моей жизни просто. Этот город сегодня мой», — эмоционально говорит он.

Немного прокатившись, он добавил о своих впечатлениях: «Офигенные ощущения».

