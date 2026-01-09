Минчане ошарашены резким ростом цен на такси

Минчане ошарашены резким ростом цен на такси36
- 9.01.2026, 21:10
- 14,846
В некоторых случаях цены выросли втрое.
Подписчики Smartpress отмечают, что высокий спрос на перевозки в столице привёл к многократному увеличению стоимости поездок. В некоторых случаях цены выросли втрое.
По наблюдениям жителей Минска, утром стоимость Яндекс‑такси от «Минск‑Мира» до «Сухарево» составила 64 рубля. «Это в три раза больше обычного», — возмущаются минчане.
«От «Пушкина/Жукова» до «Минск‑Мир» — 32 рубля. Такой ценник был около полудня», — рассказывает другой горожанин.
«39,5 рубля перевозчик просит за 6‑минутную поездку, которая раньше даже в часы пик обходилась максимум в 20 рублей», — говорит Анастасия.
«30 рублей за 7 остановок считаю беспределом», — делится Елена.
«Вот ещё могу шикануть и за 20 рублей две остановки до Пушкинской проехать», — шутит девушка.
Другие читатели сообщают о шестиминутных поездках, за которые теперь приходится платить почти 20 рублей.