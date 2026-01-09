Уикенд у аятолл не будет скучным Аббас Галлямов

9.01.2026, 18:06

4,674

Аббас Галлямов

Иранцы почувствовали слабость режима.

Вчера вечером по призыву Реза Пехлеви – сына свергнутого в своё время муллами шаха и самого известного оппозиционного иранского политика – на улицы иранских городов вышло более миллиона человек.

В Керманшахе полиция начала было стрелять, убив двух человек, но после ещё одного предупреждения Трампа о том, что он заставит иранские власти заплатить за смерти протестующих «адскую цену», стрельба стихла и вроде бы не возобновлялась. Что там происходит сейчас, понять сложно – в стране отключили Интернет, а в некоторых местах даже обычную телефонную связь.

Что понятно – так это то, что впереди пятничный намаз, и Аллах знает, как оно после этого пойдёт. Намаз – это скопление граждан, а скопление в подобных нынешним условиях – это всегда самовозбуждение.

Важно, как поведут себя муллы. Обычно пятничная молитва использовалась для продвижения правительственных нарративов, это было что-то вроде массовой политинформации. Рискнут ли священники пойти на это в нынешней ситуации? За такие вещи ведь сейчас и на куски порвать могут. Если не рискнут, то люди воспримут это их молчание как признак слабости режима, а такие вещи возбуждают. В общем, полыхнуть может прямо сейчас.

А ещё на 20.00 Реза Пехлеви назначил новый протест – аналогичный вчерашнему. Короче, уикенд у аятолл не будет скучным.

Аббас Галлямов, Telegram

