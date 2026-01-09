Две хурмы и один гранат вызвали жаркие споры у белорусов 7 9.01.2026, 18:13

6,186

Цена шокирует.

Блогер отправилась на Комаровку за покупками. Она приобрела несколько фруктов — две хурмы и один гранат.

Своими тратами она решила поделиться в Threads, заметил сайт tochka.by.

Девушка выложила фотографию покупок.

«Сегодня на Комаровке отдала за это Br40. У меня всё», — подчеркнула она.

В комментариях разгорелись споры, в которых активно приняла участие и сама автор поста.

Одна из пользователей спросила: «И зачем?» По её мнению, в магазине можно найти испанскую хурму за Br8,7 за кг, а гранат — в районе Br12.

Автор поста пояснила, что «в последнее время в магазинах попадалась отвратительная, вяжущая хурма, а гранат был ну очень красный и большой — в магазине точно такого нет».

Другая комментатор отметила, что за две хурмы отдала всего Br5. Ещё одна пользовательница Threads похвасталась, что в начале сезона на Таборах купила ящик хурмы.

«Что-то около Br5 за кг (Br50 за ящик). Ни одна не вязала — вкусная, сладкая и очень красивая. И ящик граната по Br4,5 за кг, не крупный, но очень насыщенный по вкусу, в магазине такой давно не попадался», — отметила она.

Другие же заметили неладное.

«Вас обманули», — посчитала комментатор.

Нашли под постом и ещё одно мнение: «Молодца, доказали, что не лохушка, остальные такой набор максимум за Br15 покупают».

Автор поста ехидно отметила, что «лохушек жаба задушит такое купить — можно и уценкой питаться».

