Две хурмы и один гранат вызвали жаркие споры у белорусов

Две хурмы и один гранат вызвали жаркие споры у белорусов7
- 9.01.2026, 18:13
Цена шокирует.
Блогер отправилась на Комаровку за покупками. Она приобрела несколько фруктов — две хурмы и один гранат.
Своими тратами она решила поделиться в Threads, заметил сайт tochka.by.
Девушка выложила фотографию покупок.
«Сегодня на Комаровке отдала за это Br40. У меня всё», — подчеркнула она.
В комментариях разгорелись споры, в которых активно приняла участие и сама автор поста.
Одна из пользователей спросила: «И зачем?» По её мнению, в магазине можно найти испанскую хурму за Br8,7 за кг, а гранат — в районе Br12.
Автор поста пояснила, что «в последнее время в магазинах попадалась отвратительная, вяжущая хурма, а гранат был ну очень красный и большой — в магазине точно такого нет».
Другая комментатор отметила, что за две хурмы отдала всего Br5. Ещё одна пользовательница Threads похвасталась, что в начале сезона на Таборах купила ящик хурмы.
«Что-то около Br5 за кг (Br50 за ящик). Ни одна не вязала — вкусная, сладкая и очень красивая. И ящик граната по Br4,5 за кг, не крупный, но очень насыщенный по вкусу, в магазине такой давно не попадался», — отметила она.
Другие же заметили неладное.
«Вас обманули», — посчитала комментатор.
Нашли под постом и ещё одно мнение: «Молодца, доказали, что не лохушка, остальные такой набор максимум за Br15 покупают».
Автор поста ехидно отметила, что «лохушек жаба задушит такое купить — можно и уценкой питаться».